10 простых способов становиться умнее день ото дня

«Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека чахнет» (Леонардо да Винчи, художник, изобретатель, ученый, писатель).

Для того чтобы мозг функционировал эффективно, важно специально активизировать рост нейронных связей с помощью новых впечатлений. В период обучения в школе, университете количество новой информации позволяет стабильно тренировать мозг. Но взрослому человеку, в жизни и работе которого преобладают рутинные процессы, чтобы держать интеллект в хорошей форме, приходится прибегать к стимуляции при помощи специальных упражнений.

Предлагаем вам 10 наиболее простых и доступных способов для поддержания и развития нашего мозга.