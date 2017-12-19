10 простых способов становиться умнее день ото дня

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Советы от ведущих ученых
«Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека чахнет» (Леонардо да Винчи, художник, изобретатель, ученый, писатель).
Для того чтобы мозг функционировал эффективно, важно специально активизировать рост нейронных связей с помощью новых впечатлений. В период обучения в школе, университете количество новой информации позволяет стабильно тренировать мозг. Но взрослому человеку, в жизни и работе которого преобладают рутинные процессы, чтобы держать интеллект в хорошей форме, приходится прибегать к стимуляции при помощи специальных упражнений.
Предлагаем вам 10 наиболее простых и доступных способов для поддержания и развития нашего мозга.
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Больше читайте
«Чтение — краеугольный камень интеллекта. Заполняйте свое свободное время чтением всевозможных книг. Читайте романы, документальную литературу, биографии. Сначала быстро просматривайте книгу, чтобы составить о ней общее представление. Если вам покажется, что это имеет смысл, перечитайте ее снова. В результате повысится способность вашего мозга приспосабливаться к различным обстоятельствам и упорядочивать самые разнообразные данные» (Коити Тохэй, писатель, мастер айкидо, обладатель 10-го дана, основатель Общества Ки и стиля ки-айкидо).
Чем сложнее и необычнее будут книги, тем лучше. Сложные конструкции, длинные, развернутые предложения, редкие слова, заумные статьи и особенно стихи — самый настоящий «Растишка» для твоего мозга.
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Слушайте классическую музыку
Особенно Моцарта. В 1995 г. психолог Френсис Раушер хитростью заманила в комнату тридцать крыс. Два месяца там периодически звучала соната для двух фортепиано до мажор. После эксперимента выяснилось, что животные стали не только лучше танцевать, но и пробегать лабиринт быстрее и с меньшим количеством ошибок, чем другая группа крыс, живших эти два месяца в тишине.
А еще лучше возьми за правило аккомпанировать услышанной музыке: на колене, крышке стола или свежекупленном тамтаме — неважно. Ладонями или палочками для еды. Нейробиолог Анируд Патель из Сан-Диего считает, что чувство ритма играет важную роль в обучении. Ведь за него отвечают базальные ганглии — доли мозга, вовлеченные в моторные функции.
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Тренируйте память
Составив список продуктов, которые нужно купить, перечитайте его несколько раз и постарайтесь запомнить не их названия, а свой будущий путь по разным отделам в магазине. Собрав все в тележку и стоя в очереди, попытайтесь в уме подсчитать общую сумму. Если она потом окажется верной, можете купить себе в награду кустик шпината: он хорош для памяти.
Ежедневно выделяйте полчаса на заучивание стихов. Содержание стихотворений никакой роли не играет.
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Играйте в шахматы, шашки, покер и... "Тетрис"
Эти игры не только могут сделать вас богаче, но и прекрасно развивают мышление. Если вы считаете, что играете в шахматы слишком хорошо, попробуйте играть еще и на время, чтобы на принятие решения уходило не больше минуты.
Исследование американских ученых показало, что классическая головоломка «Тетрис» тоже может оказывать положительное воздействие на развитие мозга человека. Тестирования подтвердили, что регулярная практика игры может увеличить объем серого вещества в мозге игрока и улучшить его способности к мышлению.
Мозг людей, которые в ходе эксперимента в течение трех месяцев играли в эту головоломку по полчаса в день, претерпел изменения в областях, связанных с движением, критическим мышлением, рассуждением, языком и обработкой информации.
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Выучите иностранный язык
Андреа Мэчелли, доктор неврологии Лондонского университета, доказывает, что людям, которые знают несколько иностранных языков, легче переключаться между разными умственными задачами. Дополнительный толчок в развитии тмозгу даст новый способ изучения непонятных иностранных слов.
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Давайте мозгу отдых
Как бы вы ни были заняты, в процессе умственной деятельности обязательно нужно отдыхать каждые час-полтора. Например, сделать простые физические упражнения или просто походить по коридору и выпить чашечку кофе. Считайте это необходимостью. Так аналитические центры мозга лучше переваривают накопленную информацию и придут к какому-нибудь неожиданному выводу.
Кроме того, необходимо достаточно гулять и высыпаться. Именно во сне мозг обрабатывает собранную за день информацию и формирует воспоминания. Как подсчитали сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, обычно взрослому человеку хватает от 6 до 8 часов сна.
Достаточно три раза в неделю по полчаса дефилировать вокруг дома, чтобы на 15% лучше концентрировать внимание, обучаться и абстрактно мыслить. И дело тут не только в притоке кислорода к захиревшим в офисной духоте нейронам: ученые из института Солка доказали, что умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе заставляет мозг наращивать новые клетки.
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Не теряйте времени – решайте кроссворды
Если на работе выдалась свободная минута и вы хотите побродить по Интернету, лучше открой «Википедию» и прочитай «случайную» статью. Или решайте кроссворды. Доказано, это занятие действительно здорово подстегивает работу мозга. Удивительно, но факт!
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Заведите себе необычное хобби
Новые виды деятельности, как считают в институте биологических исследований Солка в пригороде Сан-Диего, во-первых, отлично помогают отвлечься от рутины, а во-вторых, вынудят мозг приспосабливаться к незнакомой для него деятельности и, как следствие, тренироваться.
Очень эффективный вариант – ведение своего блога в Интернете. Рассказывая в нем о событиях дня, вы не только научитесь четко формулировать мысли, но и будете постоянно думать над новыми темами и колкими ответами на вопросы преданных читателей.
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Развивайте свое численное чувство
Вероник Изгард, когнитивный психолог из Гарварда, выяснила, что за счет отвечают древние структуры мозга, возрастом что-то около квазилиона лет, но развиваться они могут на протяжении всей жизни.
Самый простой способ — упаковывание вещей в сумку. Когда прикидываете, как бы их лучше впихнуть, мозг решает сложнейшие задачи и тренируется.
Или выньте из кармана горсть мелочи, мельком взгляните на нее и попробуйте по памяти сосчитать общую сумму.
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Попытайтесь угадать следующую фразу собеседника
Ребекка Сейкс из Массачусетского технологического института уверена, что при должной тренировке люди смогут понимать окружающих и вовсе без слов — по выражению лица, взгляду и другим подобным признакам. За это отвечает секция мозга, которая находится за правым ухом и отвечает за интуицию.
10 простых способов становиться умнее день ото дня
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