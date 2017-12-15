“Всё правильно сделал” (с)

Александр Зайцев 9 лет был военным. Не за горами маячила пенсия и господдержка по жилью. И всё было за то, что эту железобетонную линию судьбы не изменить. А он не слушал всех, кто его отговаривал, не побоялся рисков и создал своё дело. Спустя год герой нового выпуска “Кофе ТВ”, улыбаясь, говорит, что и мечтать не мог о личном доходе в 400 тысяч, контрактах с крупным бизнесом и возможности сделать жене подарок к рождению ребёнка – поездку в Париж. Давайте вместе порадуемся за Александра и посмотрим, как это у него получилось.