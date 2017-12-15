7 вдохновляющих фильмов о поварах

Даже те, кто не слишком любит проводить время на кухне, наверняка обожают кушать вкусную пищу. К тому же искусно и оригинально украшенную. А наблюдать за умелыми движениями повара, создающего съедобное чудо, это весьма увлекательное и очень аппетитное зрелище.

Представляем вам список вдохновляющих фильмов последних лет, являющихся настоящим кулинарным соблазном. Возможно, кто-то после просмотра одного из них захочет побаловать своих родных и близких собственноручно приготовленными яствами.

Кто-то решит организовать в новом году свой бизнес: милое уютное кафе, мини-пекарню или чудесную кондитерскую с авторскими десертами. А кто-то полюбит процесс готовки так, как герои этих фильмов, – трепетно и нежно. Мечтайте, дерзайте и всегда готовьте с удовольствием! Приятного просмотра!