7 вдохновляющих фильмов о поварах

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Мечтайте, дерзайте и готовьте с удовольствием
Даже те, кто не слишком любит проводить время на кухне, наверняка обожают кушать вкусную пищу. К тому же искусно и оригинально украшенную. А наблюдать за умелыми движениями повара, создающего съедобное чудо, это весьма увлекательное и очень аппетитное зрелище.
Представляем вам список вдохновляющих фильмов последних лет, являющихся настоящим кулинарным соблазном. Возможно, кто-то после просмотра одного из них захочет побаловать своих родных и близких собственноручно приготовленными яствами.
Кто-то решит организовать в новом году свой бизнес: милое уютное кафе, мини-пекарню или чудесную кондитерскую с авторскими десертами. А кто-то полюбит процесс готовки так, как герои этих фильмов, – трепетно и нежно. Мечтайте, дерзайте и всегда готовьте с удовольствием! Приятного просмотра!
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«Повар для президента» (2012, Франция)
Главная героиня – известный шеф-повар в Перигоре, регионе на юго-западе Франции, известном своей кухней и трюфелями. Однажды ее приглашают в резиденцию Президента Республики, который хочет, чтобы она стала его личным поваром. Сможет ли она там надолго задержаться с их закулисными интригами, завистью коллег и препятствиями президентского дворца…
Можно сказать, что данный фильм — это полное погружение в мир и атмосферу французской кухни, который также затрагивает многие нюансы человеческих отношений. Фильм получился легким и приятным, душевным и добрым с французским шармом и для истинных гурманов.
Также стоит отметить исполнительницу главной роли — очаровательную Катрин Фро, которая за эту роль номинировалась на премию «Сезар».
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«Любовь и лимоны» (2013, Швеция)
Фильм снят по мотивам книги Кайсы Ингемарссон, которая пишет женские романы с чувством, теплом и юмором. В основе ее романов лежат легкость, веселье и положительные эмоции. Таким же получился и этот фильм.
Молодая особа по имени Агнесс не представляет себя вне кухни и просто обожает готовить. Она работает в ресторане и вполне счастлива. Агнесс имеет молодого человека, любимую работу и преданного друга. Но в один далеко не прекрасный день всё меняется. Её увольняют, а парень бросает.
Друг, пришедший на выручку, предлагает ей стать совладелицей ресторана. Но дело не клеится, ресторан скоро будет признан банкротом. Единственный шанс — сблизиться с известным ресторанным критиком, который живет у тебя в доме этажом ниже…
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«Любовь по рецепту» (2013, Испания, Исландия, Франция)
Молодая пара год назад зарезервировала столик в престижном ресторане. Но что такое год? Многое произошло и изменилось. Он педиатр, она успешная писательница, они больше не вместе. Не идти на ужин? Упустить шанс побывать в последний день закрытия ресторана? Ну что вы, то ли ещё будет.
Они встретятся и всё закрутится: ссора, выяснение отношений, новые знакомые, нынешние любовники и, конечно же, еда. Тёплая и спокойная атмосфера ожидает вас при просмотре этого фильма. Создастся ощущение, что все участники фильма – главные герои со своей не менее привлекательной и приятной историей.
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«Пряности и страсти» (2014, США, Индия, ОАЭ)
Эта вкусная мелодрама рассказывает нам историю семьи индийских эмигрантов, переехавших во Францию. Будучи самыми настоящими эстетами кулинарного искусства, они решают открыть свое кафе в городке Прованс и познакомить французов с экзотической индийской кухней, открыть для европейцев новые каноны приготовления привычных блюд.
По иронии судьбы, купленное помещение, располагается прямо напротив ресторана «Плакучая Ива», уже заслужившего признание жителей города и отмеченного звездой Мишлена. Конечно, между семьей индийцев и хозяйкой ресторана Мадам Мэллори (великолепная Хелен Миррен) зарождается конфликт в условиях сурового конкурентного бизнеса. Но режиссер Лассе Хальстрем акцентирует наше внимание не на коммерческой и производственной частях, а именно на человеческих отношениях.
Стоит отметить, что самая, наверное, главная прелесть фильма — обилие снятых крупным планом сцен приготовления изысканных, красивейших блюд. Процесса создания кулинарных шедевров переданы объективом камеры максимально детально, тщательно и элегантно — создается впечатление, что кулинария — это полная свобода творчества, полет фантазии.
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«Кухня в Париже» (2014, Россия)
Герои любимого зрителями сериала «Кухня» отправляются в Париж после фиаско президентских переговоров в их заведении. Там они хотят открыть новый ресторан, но встречаются с опасными конкурентами. Шеф находит его в лице своего отца, являющегося поваром лучшего ресторана в Париже. Максу же ставит палки в колёса новый Викин поклонник – красавчик Николя. Спасёт или погубит их город любви?
Очень красивый и оптимистичный фильм успешного и самобытного режиссера Дмитрия Дьяченко, отпущенного «Квартетом И» на вольные хлеба. Сюжет фильма, так же, как и сериала, напичкан бесхитростными, но тем не менее очень смешными шутками, присутствуют музыкальные темы и всеми любимые персонажи сериала. И, конечно, важный компонент визуального ряда — еда, способствующая обильному слюноотделению.
Этот фильм, демонстрирующий нам людей, которые не сдаются в самые непростые и неприятные моменты, которые с улыбкой переживают любые проблемы, безусловно, удачный пример комедии с элементами мелодрамы.
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«Повар на колёсах» (2014, США)
Главный герой – потерявший работу шеф-повар Карл Каспер, ранее работавший в известном ресторане. Карл решает открыть кухню на колёсах, пытаясь вернуть утраченное вдохновение. Параллельно он старается наладить отношения со своей семьёй.
Отличный легкий фильм о самом вкусном на свете — о различных кубинских бутербродах и о превосходном искусно томленом мясе. А еще о дружбе, о мечте и о семье, о нелегкой стезе поиска себя вновь. Режиссер Джон Фавро снимал для себя и для души, и у него это прекрасно получилось.
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«Шеф Адам Джонс» (2015, США)
История шеф-повара Адама Джонса, посвятившего свою жизнь кухне. Он ещё с детства придумывал оригинальные рецепты. А открыв свой ресторан, стал баловать вкуснейшими блюдами своих посетителей. Критики также оценили его талант, но банальная пагубная привычка подмочила его репутацию. Адам потерял и свою команду, и ресторан.
Поборов своё пристрастие, Адам берется за работу шеф-поваром в Лондоне. Сложно восстановить утерянное доверие, но рядом любимая женщина, отличная команда и непреодолимое желание вернуть репутацию.
Фильм хорошо передаёт любовь к своему делу, человеческие стремления и раскрывает характеры персонажей. Картина очень оптимистична, по своей сути. Приятно смотреть не только на искреннюю игру актёров, но и на блюда, больше похожие на произведения искусства, чем на еду. Если вы по натуре гурман — явно оцените этот эстетически приятный момент.
7 вдохновляющих фильмов о поварах
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