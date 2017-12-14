Зарядка для ленивых по-тибетски

Тибетские монахи уже более тысячи лет применяют эту гимнастику, у нас же она стала известной только во времена Советского Союза. Тибетская гимнастика направлена на то, чтобы сбалансировать энергетическую систему человека путем нормализации гормонального фона. Поэтому-то эти упражнения и называют тибетской гормональной гимнастикой.

Упражнения следует выполнять рано утром (до 8 часов утра), сразу после пробуждения, лежа с постели. Выполнение всего комплекса в постели займет не более 10 минут. Упражнения надо делать именно в таком порядке, в каком они здесь описаны.

Во время выполнения упражнений ваше тело и ум должны быть расслаблены, это ускорит физиологические изменения. Также не забывайте про дыхание, оно также должно быть расслабленным, ровным и глубоким.