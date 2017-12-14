Зарядка для ленивых по-тибетски

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Утренняя гормональная гимнастика в постели
Тибетские монахи уже более тысячи лет применяют эту гимнастику, у нас же она стала известной только во времена Советского Союза. Тибетская гимнастика направлена на то, чтобы сбалансировать энергетическую систему человека путем нормализации гормонального фона. Поэтому-то эти упражнения и называют тибетской гормональной гимнастикой.
Упражнения следует выполнять рано утром (до 8 часов утра), сразу после пробуждения, лежа с постели. Выполнение всего комплекса в постели займет не более 10 минут. Упражнения надо делать именно в таком порядке, в каком они здесь описаны.
Во время выполнения упражнений ваше тело и ум должны быть расслаблены, это ускорит физиологические изменения. Также не забывайте про дыхание, оно также должно быть расслабленным, ровным и глубоким.
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Эффект от тибетской гимнастики
Во-первых, как уже было сказано, улучшится гормональный фон, т.к. гимнастика положительно влияет на работу эндокринной системы (желез внутренней секреции).
Во-вторых, лучше станут работать внутренние органы (сердце, желудок и кишечник, легкие, лимфатическая система).
В-третьих, эти упражнения делают тело гибким, осанку стройной, помогают сохранить молодость и красоту, а также восстановить жизненные силы организма.
Выполняйте тибетскую гимнастику в постели каждое утро и уже через 1-3 месяца ваше общее состояние улучшится. А через 6 месяцев вы сможете оценить эффективность этой гимнастики в полном объеме.
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Растираем ладони
Нескольких секунд энергично трем ладошки друг о друга до горячего состояния. Попутно оцениваем состояние своего организма: если ладони стали быстро горячими и остались сухими, значит все нормально. Если нагрелись совсем чуть-чуть – значит, ослаблен иммунитет. Если вспотели, но так и не согрелись – значит, энергетический баланс нарушен и имеется какая-то болезнь.
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Упражнение для глаз
Разогретые ладони прикладываем к закрытым глазам и надавливаем на глазное яблоко один раз в секунду (начинаем все упражнения делать с 5-6 раз, постепенно увеличиваем до 30 раз). В конце надавливаем на глаза и держим (чем хуже зрение, тем дольше держим, от 30 секунд до 2 минут). Во время этого упражнения происходит питание сетчатки, что ведет к восстановлению зрения.
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Упражнение для ушей
Закрываем руками ушные раковины, пальцы направлены к затылку, и нажимаем на уши с частотой 1 раз в секунду. Такое упражнение положительно влияет на слух, лечит заболевания ушей.
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Упражнение для красоты и тонуса кожи лица
Большие пальцы обеих рук располагаем за ушами, остальные сжимаем в кулаки и начинаем делать «подтяжку лица» — надавливаем на лицо и двигаем кулачками от подбородка к ушам. Делаем так до 30 повторений. Упражнение хорошо укрепляет контур лица.
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Растирание лба
Кладем обе руки на лоб (друг на дружку) и двигаем влево — вправо от одного виска к другому. Начинаем с 5-6 раз, доводим до 30 повторений. Так мы лечим пазухи носа и разглаживаем морщины на лбу.
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Упражнение для темени
Выполняется не на голове, а на высоте нескольких сантиметров над ней. Поднимаем руки, соединяем их в кольцо (не в замок!), правая ладонь внизу, левая сверху. И начинаем движения в воздухе от лба к затылку, делаем до 30 раз.
Останавливаем руки в области темени и делаем движения из стороны в сторону, от левого уха к правому, также до 30 раз. Это упражнение нормализует давление (и повышенное и пониженное приводит в норму), разрабатывает подвижность рук и суставов плеч.
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Бесконтактный массаж щитовитки
Правую руку кладем на низ шеи (точнее, на щитовидную железу), а левой рукой двигаемся от щитовидки до живота на высоте нескольких сантиметров от тела. Выполняем до 30 раз. В конце левую руку кладем на правую (т.е. теперь обе руки лежат на щитовидной железе) и держим несколько секунд.
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Круговой массаж живота
Кладем обе руки на живот (правая внизу, левая вверху), надавливаем и двигаем руками по животу по часовой стрелке, чтобы живот перемещался вверх-вниз. Это упражнение нормализует перистальтику кишечника, избавляет от запоров.
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Вращение конечностями
Поднимаем руки и ноги вертикально вверх. Сначала вращаем стопами и кистями до 30 раз, а потом трясем одновременно всеми конечностями 30 секунд. Такая встряска улучшает кровообращение в капиллярах всего тела.
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Массаж стопы
Теперь садимся на кровать, кладем ногу на ногу, а руками выполняем массаж стопы, уделяя особое внимание своду стопы и болевым точкам (если такие обнаружатся во время массажа). Меняем ногу и делаем массаж второй стопы. По 30 секунд для каждой стопы.
На этом тибетская гормональная гимнастика в постели закончена.
Зарядка для ленивых по-тибетски
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