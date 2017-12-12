Пунш по-муромски, глегг по-судогодски

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Согревающие напитки из местных даров природы
Многие народы, которым приходится сталкиваться с холодным временем года, придумали свои рецепты напитков, согревающих организм, придающих бодрость и энергию, подпитывающих витаминами. Глинтвейн, пунш, глёгг, грог, сбитень – большинство из них содержит алкоголь, которого многие хотели бы избежать, особенно за рулем. А для детей он и вовсе неприемлем.
Безалкогольные версии этих напитков ничуть не уступают алкогольным по своим согревающим свойствам и вкусовым качествам. Кроме того, мы подобрали рецепты, в состав которых в первую очередь входят плоды нашей владимирской земли. Невежинская рябина, владимирская вишня, черная смородина, яблоки, лесные ягоды, шиповник, душистые травы – из всего этого богатства местных садов, лесов и полей можно приготовить полезные согревающие напитки, лучше заморских.
Все рецепты рассчитаны на 2 порции.
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Сбитень по-суздальски
Ингредиенты: 0,5 л воды, 2 ст. л. цветочного меда, 1 ст. л. смеси душистых трав (душица, зверобой, шалфей, мята), 1 ч. л. смеси пряностей (кардамон, корица, гвоздика).
Многие традиционные рецепты сбитня предусматривают кипячение растворенного в воде меда, которое, как известно, сводит на нет все его полезные свойства. Поэтому будет лучше в кипящую воду положить травы и пряности, 10 минут подержать их на самом маленьком огне. Немного остудить отвар и только потом добавить мед.
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Владимирский вишневый глинтвейн
Ингредиенты: 1 ст. воды, 1 ст. вишневого сока, палочка корицы, имбирь (чем его больше, тем более жгучим будет напиток), гвоздика, душистый перец, цедра апельсина, мед (по желанию).
В кипящую воду положим цедру апельсина, палочку корицы и бутоны гвоздики. 10-15 минут поварим на маленьком огне. Добавим вишневый сок и натертый имбирь. Подогреем напиток до 80 градусов, но не доводить его до кипения не следует. 10-15 минут даем глинтвейну настояться и по желанию добавляем мед.
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Пунш из черной смородины по-муромски
Ингредиенты: 1 стакан воды, 1 стакан морса или сока из черной смородины, 1 ч. л. сушеного смородинового листа, 1 ч. л. сушеной мелиссы (лимонной мяты), 1 яблоко, 1 ст. л. меда.
В стакане кипятка завариваем чай из мелиссы и листа черной смородины и даем ему настояться около 15 минут. Добавляем сок или морс черной смородины и нагреваем до 60-70 градусов. По желанию можно положить мед. Нарезаем на тонкие ломтики яблоко и перед подачей на стол раскладываем их в бокалы с напитком.
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Юрьев-Польский рябиновый грог
Ингредиенты: 0,5 л воды, 2 ст. л. сушеной рябины, 1 ст. л. сушеного шиповника, 1 ст. л. меда, душистый перец, молотый мускатный орех – по вкусу.
Рябину и шиповник заливаем кипятком и около 15 минут варим на маленьком огне. Добавляем специи и даем напитку настояться еще 15 минут. Непосредственно перед подачей на стол можно положить в грог мед.
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Ягодный глегг по-судогодски
Ингредиенты: 1 стакан воды, 1 стакан сока или морса из ягод клюквы, брусники, малины, 2 ст. л. изюма, 2 ст. л. толченого лесного ореха, 1 ст. л. меда, специи и свежий имбирь – по вкусу.
Сначала приготовим отвар с пряностями. Для этого в кастрюльку нальем стакан воды, положим туда палочку корицы, несколько горошин душистого перца и пару бутонов гвоздики, изюм, тертый имбирь. Доведем до кипения и оставим настаиваться 10-15 минут. Когда отвар будет готов (вы это поймете по аромату!), процедим его через ситечко. Добавляем сок или морс из ягод. Нагреваем смесь снова, но не кипятим! Доводим до 70-80 градусов, разливаем по бокалам, в каждый добавляем изюм и толченый лесной орех.
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Меленковский яблочный сидр
Ингредиенты: 0,5 л яблочного сока, 1 груша, 1 палочка корицы, несколько долек свежего имбиря, 3-4 бутона гвоздики.
Яблочный сок на среднем огне доводим до кипения. Нарезаем на тонкие ломтики грушу и имбирь. Вместе со специями добавляем их в кипящий яблочный сок. Варим напиток 5-10 минут, затем выключаем огонь и настаиваем под крышкой в течение 15-20 минут. Можно по вкусу добавить мед.
Пунш по-муромски, глегг по-судогодски
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