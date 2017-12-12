Пунш по-муромски, глегг по-судогодски

Многие народы, которым приходится сталкиваться с холодным временем года, придумали свои рецепты напитков, согревающих организм, придающих бодрость и энергию, подпитывающих витаминами. Глинтвейн, пунш, глёгг, грог, сбитень – большинство из них содержит алкоголь, которого многие хотели бы избежать, особенно за рулем. А для детей он и вовсе неприемлем.

Безалкогольные версии этих напитков ничуть не уступают алкогольным по своим согревающим свойствам и вкусовым качествам. Кроме того, мы подобрали рецепты, в состав которых в первую очередь входят плоды нашей владимирской земли. Невежинская рябина, владимирская вишня, черная смородина, яблоки, лесные ягоды, шиповник, душистые травы – из всего этого богатства местных садов, лесов и полей можно приготовить полезные согревающие напитки, лучше заморских.

Все рецепты рассчитаны на 2 порции.