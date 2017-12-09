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From Скарлет with Love

Как заработать на просмотре Дома 2?

Как, оказывается, всё просто! Смотрите:

    1. Арендуете квартиру
    2. Запускаете интернет-магазин
    3. Покупаете одежду, допустим, на 10.000р
    4. Продаёте одежду, скажем, за 20.000р
    5. Снова покупаете одежду и выручаете уже 40.000р
    6. Через год – уходите в офлайн, открыв магазин
    7. Профит!

Даже страшно представить – у скольких начинающих владимирских бизнесменов эта схема так и не заработала. А у Маргариты Скарлет всё получилось. Теперь она без ложной скромности говорит в камеру: зарабатываю больше миллиона в месяц. Одинаково легко и с удовольствием улыбается, говоря о финансовой свободе и падении выручки в несколько раз в кризисный год. И тут уже не до ассоциаций с романтичной и прагматичной О’Хара. Здесь главный вопрос: сколько нужно нервов и сил, чтобы одно из самых типичных и конкурентных направлений бизнеса поставить на широкую ногу в таком городе, как Владимир?

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