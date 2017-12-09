From Скарлет with Love

Как, оказывается, всё просто! Смотрите:
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- Арендуете квартиру
- Запускаете интернет-магазин
- Покупаете одежду, допустим, на 10.000р
- Продаёте одежду, скажем, за 20.000р
- Снова покупаете одежду и выручаете уже 40.000р
- Через год – уходите в офлайн, открыв магазин
- Профит!
Даже страшно представить – у скольких начинающих владимирских бизнесменов эта схема так и не заработала. А у Маргариты Скарлет всё получилось. Теперь она без ложной скромности говорит в камеру: зарабатываю больше миллиона в месяц. Одинаково легко и с удовольствием улыбается, говоря о финансовой свободе и падении выручки в несколько раз в кризисный год. И тут уже не до ассоциаций с романтичной и прагматичной О’Хара. Здесь главный вопрос: сколько нужно нервов и сил, чтобы одно из самых типичных и конкурентных направлений бизнеса поставить на широкую ногу в таком городе, как Владимир?
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