Виды обуви. Выпуск 1

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А вы знаете, что из названий обуви можно составить целый словарь?!
Не знаю, как мужчинам, но женщинам трудно ограничиться одной парой обуви на сезон. И даже две – это очень мало. Три – так себе. Четыре уже лучше, но… И так до бесконечности!
Я решила познакомить вас с разнообразием этого прекрасного модного мира под названием обувь. Начинаем составлять словарь!
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МОНКИ
Это “мужские” туфли на небольшом квадратном каблуке характерного вытянутого силуэта. Отличительная особенность монки – одна или две пряжки, которые заменяют шнуровку.
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ДЕЗЕРТЫ
Это тоже ботинки в мужском стиле длиной до лодыжки. Как правило, их делают из замши. Характерная особенность дезертов – только две пары дырочек для шнурков и каучуковая подошва.
Говорят, что первые дезерты появились еще во время Второй мировой войны. Это были повседневные ботинки британских пехотинцев. Массовое производство дезертов началось только в 50-х годах.
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ДЕРБИ
Это ботинки со шнуровкой открытого типа. Берцы (боковинки обуви) пришиваются поверх передней части. Из-за этого края ботинка легко раздвигаются. Очень удобно, можно регулировать посадку по ноге.
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ОКСФОРДЫ
Название говорит само за себя. Такие ботинки стали популярны еще в XIX веке. Их очень любили носить студенты Оксфордского университета. Правда, тогда это были только мужчины. Но уже через какую-то сотню лет оксфорды начали носить женщины.
Основные черты этих ботинок – настрочная союзка и закрытая шнуровка. Сейчас могут быть как на низком, так и на среднем каблуке.
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БРОГИ
На самом деле, внешне напоминают оксфорды, но есть принципиальные отличия. Во-первых, дырочки. Эту обувь носили крестьяне на севере Англии. Отсюда и ее характерная особенность – перфорация. Она помогала быстро сушить ботинки. Во-вторых, открытая шнуровка.
Виды обуви. Выпуск 1
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