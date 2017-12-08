Виды обуви. Выпуск 1

Не знаю, как мужчинам, но женщинам трудно ограничиться одной парой обуви на сезон. И даже две – это очень мало. Три – так себе. Четыре уже лучше, но… И так до бесконечности!

Я решила познакомить вас с разнообразием этого прекрасного модного мира под названием обувь. Начинаем составлять словарь!