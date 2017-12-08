Кинотерапия для решения проблем и укрепления отношений

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Что такое кинотерапия
Кинотерапия — это современное направление психотерапии с использованием кино. Этот метод позволяет объединить культуру, искусство и психологию в увлекательный и действенный инструмент для самопознания и личностного роста.
Кино, подобно зеркалу, позволяет увидеть в героях и сюжетах фильма самих себя, своих близких, свои поступки. Оно предлагает взглянуть на проблемную ситуацию со стороны, оценить происходящее, сделать выводы и подталкивает к принятию единственно верного для нас решения.
Кинотерапия – метод ещё более эффективный, чем библиотерапия, т.к. фильм содержит не только фабулы, сюжет, но и визуальный ряд, музыкальное сопровождение. Все это действует на состояние человека интенсивнее и быстрее, чем прочитанная книга. Просмотр кинофильма менее утомителен и более приемлем для человека, не любящего читать.
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История вопроса
Кинотерапия появилась около тридцати лет назад совершенно случайно. Впервые использовать фильм как катализатор психологических проблем человека предложил английский психотерапевт Берни Вундер. В процессе терапевтического сеанса он столкнулся с трудностью в понимании запутанных эмоций пациентки, переживающей предательство партнера. Но вдруг вспомнил сцену из фильма, иллюстрирующую проблему пациентки. Будучи киноманом, Берни Вудер решил составить список фильмов, сюжеты которых могли бы способствовать терапии. Результаты превзошли все ожидания.
Лишь в 1990-х годах появилась теория, объясняющая данный процесс с нейробиологической точки зрения — с позиции зеркальных нейронов, открытых итальянским нейробиологом Джакомо Ризолатти. Зеркальные нейроны реагируют на поступающую в мозг информацию и после ее обработки вызывают эмоцию, аналогичную увиденному.
Мы видим улыбку и в нашем мозгу активируются эмоциональные зеркальные нейроны, вызывающие аналогичные ощущения. С этой позиции можно рассматривать влияние кино на психическое состояние человека – настроение, мысли, появившиеся убеждения, желание что-то изменить и измениться самому, мотивацию, волю и пр.
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Применение метода
Когда все валится из рук, образуются долги, начинаются проблемы на работе, с друзьями, когда плохо на душе или когда дети раздражают, а муж бесит, когда просыпается ярость к себе или ненависть ко всему окружающему миру, когда депрессия или тоска начинают заполнять все внутренне и внешнее пространство и при этом не с кем поговорит – что делать в такой ситуации?
Психотерапевт, конечно, это идеально, поскольку только другой взгляд, тем более взгляд профессионала, способен докопаться до причины проблемы, которая, как правило, зарыта глубоко в детстве. Но обращение к подобным специалистам требует больших трат, поэтому массово не практикуется в нашей стране.
А что можно сделать самостоятельно и, желательно, без особого напряжения и с максимальным комфортом? Начните смотреть кино. Но выбирайте фильмы, чтобы в них присутствовала актуальная вам проблематика и были показаны пути выхода из нее.
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С чего начать
Настройте себя на то, что на этот раз вы будете смотреть фильм с терапевтической целью. Определитесь с проблемой, которую вы хотите решить в своей жизни. Это может быть эмоциональная проблема, вопрос взаимоотношения с партнером, затруднительная жизненная ситуация, трения с начальством и пр.
Подберите фильм с подходящей вам проблематикой. В Интернете существуют тематические форумы, достаточно набрать в поисковике «смотреть фильм о …» и далее название интересующей вас проблемы. Внимательно изучите аннотации к фильмам и комментарии.
Определите приемлемый для вас жанр фильма, ведь есть фильмы, которые вы не будете смотреть даже под дулом пистолета. Не заставляйте себя, начните прислушиваться к себе, к своим вкусам, что, кстати, тоже может стать поводом для самоанализа.
Выбирайте фильмы с хорошим или открытым концом и исключите ужасы (хоррор).
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Проведение сеанса
В процессе просмотра фильма наблюдайте за поведением и высказываниями героев, за их манерой держаться, за их эмоциями, особенностями характера, отмечайте, что вам нравится и не нравится в их поведении, в их выборе методов воздействия друг на друга и способов решения ситуаций.
После просмотра фильма проанализируйте его, желательно это сделать не позднее чем через 20-30 минут. Кто из героев оказался наиболее вам симпатичен, кто вызвал противоположные чувства. Что вы чувствуете по отношению к каждому. Какие из качеств персонажей вам понравились, какие – нет.
Считается, что нас раздражает в других то, что мы не принимаем в себе. Не ищите опровержения этой мысли, а попробуйте, взяв ее за основу, взглянуть на раздражающие вас недостатки героев фильма по-новому.
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Анализ фильма
Подумайте, какие эмоции он всколыхнул в вас, что задело больше всего, что понравилось, что – нет.
Что бы вы сделали так же, как это делали понравившиеся вам герои (герой) фильма, что – по-другому. Исходя из знания, что нет ничего случайного, попробуйте найти причину в глубине своей личности, своего характера, которая повлияла на рождение той или иной эмоции, того или иного отношения (положительного, отрицательного или нейтрального).
Вспомните, какие ситуации в вашей жизни были похожи на увиденные, как вы вели себя в аналогичных ситуациях, что можно было бы изменить, что вы хотели бы изменить, а что – нет.
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Еще немного о пользе метода
Кинотерапия прекрасно подойдет для налаживания отношений со своим партнером, родителями и детьми. Если вам не о чем говорить с детьми или с супругом/супругой, а вы хотите стать с ними ближе, заведите за правило совместный просмотр фильмов, не обязательно каждый день, но желательно регулярный и с обязательным обсуждением.
Фильм способен стать идеальной причиной и площадкой как для общения, так и для решения конфликтных ситуаций посредством кино – ненавязчивого, но эффективного нравоучительного тренажера, сила воздействия которого увеличивается в процессе обсуждения и заострения необходимых моментов. Воспитание, как и обучение, – это бесконечная череда повторений. Сделайте их интересными и увлекательными как для себя, так и для других.
Каждую пятницу Призыв.Ру будет знакомить вас с подборками наиболее интересных фильмов по актуальным для современного человека тематикам.
Кинотерапия для решения проблем и укрепления отношений
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