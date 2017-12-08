Кинотерапия для решения проблем и укрепления отношений

Кинотерапия — это современное направление психотерапии с использованием кино. Этот метод позволяет объединить культуру, искусство и психологию в увлекательный и действенный инструмент для самопознания и личностного роста.

Кино, подобно зеркалу, позволяет увидеть в героях и сюжетах фильма самих себя, своих близких, свои поступки. Оно предлагает взглянуть на проблемную ситуацию со стороны, оценить происходящее, сделать выводы и подталкивает к принятию единственно верного для нас решения.

Кинотерапия – метод ещё более эффективный, чем библиотерапия, т.к. фильм содержит не только фабулы, сюжет, но и визуальный ряд, музыкальное сопровождение. Все это действует на состояние человека интенсивнее и быстрее, чем прочитанная книга. Просмотр кинофильма менее утомителен и более приемлем для человека, не любящего читать.