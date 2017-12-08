Крутая упаковка для подарка

Накануне Нового года большинство владимирцев неизбежно сталкиваются с необходимостью подготовить огромное количество подарков для друзей, родных и близких. Разумеется, купить каждому из них телефон или поездку в Гагры не получится. В основном придется обойтись фоторамками, шарфами, кружками и прочей ширпотребной красивой милотой. Но даже эти банальные, на первый взгляд, подарки можно сделать особенными, если уделить внимание их упаковке. Не верите? Тогда смотрите наше видео!