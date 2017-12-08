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Крутая упаковка для подарка

Как кружку за 100 рублей превратить в лакшери-презент?

Накануне Нового года большинство владимирцев неизбежно сталкиваются с необходимостью подготовить огромное количество подарков для друзей, родных и близких. Разумеется, купить каждому из них телефон или поездку в Гагры не получится. В основном придется обойтись фоторамками, шарфами, кружками и прочей ширпотребной  красивой милотой. Но даже эти банальные, на первый взгляд, подарки можно сделать особенными, если уделить внимание их упаковке. Не верите? Тогда смотрите наше видео!

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