5 причин обратиться к дерматологу

Как говаривал Зигмунд Фрейд, “иногда банан – это просто банан. Но иногда это повод для большого разговора с соответствующим специалистом”. Данная максима применима не только к психологии, но и к заботе о коже. Иногда, этот самый большой по площади орган нашего тела, просто кричит о том что пора обращаться ко врачу, ведь неправильная работа сердца, печени и почек на ранних стадиях различных заболеваний, может выражаться только в определенных высыпаниях на туловище или лице. Как же отличить, сыпь вызванную бытовыми аллергенами от первых тревожных звонков организма? Разобраться в этом важном вопросе нам помогает врач дерматолог.