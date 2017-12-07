10 важных дел уходящего года

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В Новый год с чистой совестью
До главного праздника зимы остается чуть более трех недель. Города уже украшают гирляндами, на улицах появились наряженные елки, в магазинах вовсю торгуют новогодней атрибутикой, но многие из нас никак не могут вынырнуть из водоворота дел и забот. Сколько еще осталось невыполненных планов, несдержанных обещаний, отложенных дел!
А так хочется с Нового года начать жить с чистого листа. Но как начинать новую главу, не завершив старую? Предлагаем вам список 10 самых важных дел, которые можно успеть сделать до Нового года, чтобы встретить его с чистой совестью.
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Дела финансовые
Погасите свои долги
Предновогодние дни – идеальное время для раздачи своих долгов. Ничто так не окрыляет, как ощущение того, что мы никому ничего не должны. Оплатите счета за коммуналку и наложенные на вас штрафы. Иначе можете получить новый штраф, превышающий предыдущий в два раза, или окажетесь арестованным на 5 суток согласно статье 20.25 КоАП. А в результате просрочки оплаты услуг ЖКХ на вас будут наложены пени. Суммы не ахти какие большие, но зачем вам новые финансовые траты?
Откройте накопительный счет
Хотите по старинке на сберегательной книжке, хотите с помощью мобильного банка. Переводите каждый месяц на накопительный счет хотя бы 10% от своих доходов и к концу следующего года будете иметь неплохую сумму на исполнение ваших заветных желаний.
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Дела практичные
Выбросите старый хлам
Безо всякой жалости избавляйтесь от чашек с отбитым краем, гнутых вилок, исцарапанных кастрюль, мертвой бытовой техники и вообще всех предметов, что вам не нравятся или вызывают неприятные воспоминания. Согласно древней даосской практике, очищая пространство своего дома, вы избавляетесь от негатива и привлекаете положительную энергию.
Пересмотрите свой гардероб
Всю одежду, которая за прошлый год ни разу не доставалась с полок, аккуратно складываем в пакеты и выносим из дома. Раздаем знакомым, отвозим в церкви и приюты. Наконец, просто выбрасываем. Не бойтесь расстаться с вещами: на место старых придут новые.
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Дела сердечные
Помиритесь с тем, с кем в ссоре
Вспомните, с кем вы за этот год умудрились рассориться по пустякам, кого из друзей или родственников давно не навещали. Новый год – прекрасный повод, чтобы забыть давние обиды, обновить старые дружеские связи, порадовать близких вниманием и порадоваться самим. Конечно, напоминать о себе, особенно после глупой размолвки, нелегко и неловко, но замерзшую дружбу легко отогреют новогодние открытки и искренние пожелания.
Отпустите все ненужное
Пересмотрите свою жизнь – от чего бы вы хотели отказаться? Старые вредные привычки, занятия, которые не приносят вам пользы, а только отбирают силы, люди, с которыми вам неприятно и тяжело общаться.
Простите старые обиды. Не несите этот тяжелый и горький багаж в следующий год. Каждый человек совершает ошибки, и мы можем либо винить его всю свою жизнь и отдавать часть своей энергии и сил на то, чтобы сохранять в душе обиду, либо простить и освободиться в первую очередь самому.
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Подводим итоги
Похвалите себя за проделанную работу
Выделите время для того, чтобы подвести итоги прошедшего года. Подумайте, что хорошего произошло в вашей жизни, каких успехов и достижений вы добились, куда съездили, с кем познакомились, что нового пришло в вашу жизнь. Похвалите себя за каждую прочитанную книгу, за помощь, которую оказали лучшему другу, или за лишние десять минут утренней зарядки.
Вспомните, что печального принес этот год, из чего вы можете извлечь опыт, с чем попрощались. Будьте благодарны уходящему году за все, что он подарил и забрал у вас.
Пересмотрите свои обещания
Считается, что несдержанные обещания закрывают человеку путь к достатку и успеху. Если на нас висят старые обязательства – выполните их или честно признайтесь себе и предупредите других, что не в состоянии исполнить обещанное.
Проверьте почту и ответьте на старые письма, подчистите «хвосты» на работе, вытащите из долгого ящика отсроченные проекты. И никаких «завтра» – дедлайн настал уже вчера.
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Строим планы
Подготовьтесь к Новому году
Подумайте, с кем и как вы хотели бы его провести, как украсите дом, что приготовите на стол, как поздравите своих родных, друзей и коллег. Составьте подробный план всех необходимых дел, закупок, визитов, звонков, подарков и поздравлений с указанием крайнего срока выполнения каждого дела.
Позаботьтесь о подарках для близких сейчас, не откладывайте это важное дело до последнего момента. Чтобы не тратить время на беготню по магазинам в поисках “того, не знаю чего”, заранее составьте список подарков.
Загадываем желания
Возьмите красивый блокнот или чистый лист бумаги. Напишите, что вы хотите сделать в наступающем году. Не ограничивайте свои мечты. Загадывайте любые желания и события. Они могут быть судьбоносными и масштабными – создать семью или найти новую работу. А могут быть быстровыполнимыми, например, записаться на курсы испанского, заняться йогой, купить машину, прочитать сто книг или похудеть на десять килограммов.
Это не просто список желаний – это руководство к действию. Планомерно выполняйте пункты из этого списка и через год вы удивитесь, сколько всего может исполниться всего за 12 месяцев.
10 важных дел уходящего года
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