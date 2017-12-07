10 важных дел уходящего года

Помиритесь с тем, с кем в ссоре

Вспомните, с кем вы за этот год умудрились рассориться по пустякам, кого из друзей или родственников давно не навещали. Новый год – прекрасный повод, чтобы забыть давние обиды, обновить старые дружеские связи, порадовать близких вниманием и порадоваться самим. Конечно, напоминать о себе, особенно после глупой размолвки, нелегко и неловко, но замерзшую дружбу легко отогреют новогодние открытки и искренние пожелания.

Отпустите все ненужное

Пересмотрите свою жизнь – от чего бы вы хотели отказаться? Старые вредные привычки, занятия, которые не приносят вам пользы, а только отбирают силы, люди, с которыми вам неприятно и тяжело общаться.

Простите старые обиды. Не несите этот тяжелый и горький багаж в следующий год. Каждый человек совершает ошибки, и мы можем либо винить его всю свою жизнь и отдавать часть своей энергии и сил на то, чтобы сохранять в душе обиду, либо простить и освободиться в первую очередь самому.