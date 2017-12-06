Проверьте свои знания о городе Петушки

В каком году поселок Петушки стал городом? 1924 1946 1965 Правильно! Неправильно! -

На берегу какой реки расположен город Петушки? Ока Клязьма Нерль Правильно! Неправильно! -

Кто из советских вождей любил поохотиться близ Петушков? В. Ленин И. Сталин Н. Хрущев Правильно! Неправильно! -

Кто является автором конструкции гиперболоидной водонапорной башни в Петушках? Алексей Верещагин Владимир Шухов Сергей Жаров Правильно! Неправильно! -

Музей какого русского художника находится в д. Елисейково Петушинского района? Иван Шишкин Валентин Серов Исаак Левитан Правильно! Неправильно! -

Какой символ расположен между декоративными петухами на гербе города? Елочка Мешок зерна Веретено Правильно! Неправильно! -

Какой город в Петушинском районе является самым молодым? Петушки Костерево Покров Правильно! Неправильно! -

Какой населенный пункт Петушинского района запечатлен на картине заслуженного деятеля искусств России художника Константина Прохорова? Село Санино Село Леоново Село Караваево Правильно! Неправильно! -

Какое из известных родовых имений Петушинского района изображено на данной фотографии? Усадьба Карповых (с. Сушнево) Усадьба Воронцовых (с. Андреевское) Усадьба Сабашниковых (с. Костино) Правильно! Неправильно! -

Кто из ведущих программы «В мире животных» был создателем киностудии «Центрнаучфильм» и кинозверобазы в Петушинском районе? Александр Згуриди Василий Песков Николай Дроздов Правильно! Неправильно! -

Кто из солистов Большого театра в 1962-1988 годах был уроженцем Костерево Петушинского района? Владимир Васильев Юрий Владимиров Александр Годунов Правильно! Неправильно! -

Какое название носит ферма, которую основал в Петушинском районе после переезда в Россию фермер польско-английского происхождения Джон Кописки? «Ранчо» «Хутор» «Богдарня» Правильно! Неправильно! -

Кому из выпускников Петушинской средней школы № 1 за участие в походе атомного ледокола«Арктика» к Северному полюсу в 1977 году присвоили зва¬ние Героя Социалистического Труда? Петр Кирпичников Нина Сальникова Николай Хлопкин Правильно! Неправильно! -

Какой музей города Петушки получил премию Александра Невского? Музей петуха Музей Венечки Ерофеева Краеведческий музей Правильно! Неправильно! -