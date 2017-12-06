Проверьте свои знания о городе Петушки

В каком году поселок Петушки стал городом?
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На берегу какой реки расположен город Петушки?
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Кто из советских вождей любил поохотиться близ Петушков?
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Кто является автором конструкции гиперболоидной водонапорной башни в Петушках?
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Музей какого русского художника находится в д. Елисейково Петушинского района?
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Какой символ расположен между декоративными петухами на гербе города?
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Какой город в Петушинском районе является самым молодым?
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Какой населенный пункт Петушинского района запечатлен на картине заслуженного деятеля искусств России художника Константина Прохорова?
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Какое из известных родовых имений Петушинского района изображено на данной фотографии?
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Кто из ведущих программы «В мире животных» был создателем киностудии «Центрнаучфильм» и кинозверобазы в Петушинском районе?
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Кто из солистов Большого театра в 1962-1988 годах был уроженцем Костерево Петушинского района?
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Какое название носит ферма, которую основал в Петушинском районе после переезда в Россию фермер польско-английского происхождения Джон Кописки?
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Кому из выпускников Петушинской средней школы № 1 за участие в походе атомного ледокола«Арктика» к Северному полюсу в 1977 году присвоили зва¬ние Героя Социалистического Труда?
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Какой музей города Петушки получил премию Александра Невского?
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Кто из российских писателей – наших земляков собирал материал для своих книг в Петушинском районе?
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