Экспертно о косметике

Оказавшись в крупном магазине косметики, многие впадают в ступор от многочисленных обещаний в рекламе уходовых средств. Тоник заявляет матирующий эффект, крем позиционируется, как тотальное увлажнение, а чудо-сыворотка клянется решить все проблемы кожи после тридцати. Даже с учётом того, что на щеках у вас наблюдается шелушение, а лоб покрыт разномастной россыпью прыщей. Кому же верить и как сделать правильный выбор, разумно потратив деньги именно на то, в чем так нуждается ваш эпидермис? На эти и другие важные вопросы отвечает врач-дерматолог.