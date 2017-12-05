Правильные перекусы для здоровья и фигуры

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Когда следует делать перекусы?
Конечно, нужно стараться, чтобы приемы пищи были полноценными, без кусочничества. Но бывают такие моменты, когда необходимо подкрепиться в дороге (например, после тренировки): до полноценного приема пищи еще ехать и ехать, а организм просит есть здесь и сейчас. В таком случае перекус должен быть углеводным, максимально питательным и вместе с тем очень легким, чтобы не перенасытиться.
Или, скажем, когда вы позавтракали в 7.00, а обед только в 13.00, можете смело часиков в десять перехватить что-нибудь небольшое, потому что если переперекусить – это будет уже полноценный и совершенно неполезный прием пищи. Потому что даже самые модные и полезные снеки достаточно калорийны.
А по природе своей килоджоули – это, конечно, не лишние килограммы, но дополнительная энергия, которая за ненадобностью (если вы не успели ее израсходовать в течение дня) отправится в запас и сформирует тот самый «спасательный круг», который никак не дает джинсам сходиться.
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Злаковый снек
Нам понадобятся: стакан овсянки или пророщенной зеленой гречки, 1/2 стакана замоченных на ночь семян подсолнечника, 1/2 стакана замоченных на ночь семян тыквы, горсть изюма, 1 натертая на мелкой терке морковь, 1 яблоко, миска очищенных от косточек фиников, корица по вкусу.
Яблоко очищаем от кожуры, нарезаем и измельчаем вместе с финиками в блендере до состояния пюре. Смешиваем все ингредиенты в миске, сформировываем печеньки и отправляем на ночь в духовку при самой минимальной температуре в режиме обдува. Готовим впрок, потому что хранится вечно.
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Ореховый снек
Нам понадобятся: 1/2 стакана бразильских орехов, 1/2 стакана кешью, 12-15 иранских фиников Medjool (стоят недорого, и их 100% ничем не обрабатывают).
Кешью стараемся смолотить в крупную крошку, бразильский орех рубим ножом, финики очищаем от шкурки и косточек, обдав предварительно кипятком. Измельчаем финики в блендере или в мясорубке. Смешиваем воедино, выкладываем в застеленный пергаментом прямоугольный лоток и убираем в холодильник на пару часов. Разрезаем на небольшие (75 г) кусочки, заворачиваем в пергамент и берем с собой (в холодильнике храним три месяца).
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Огуречные корзиночки
Можно перехватить что-нибудь суперлегкое после не очень тяжелого обеда, когда вы вроде бы поели, но прошел час, и вы снова начинаете думать о еде. Закинуться чем-нибудь овощным в это время – самое правильное решение.
Нам понадобится: огурцы, кедровые орехи, чеснок, укроп, соль, брокколи, любая доступная зелень, кедровый жмых.
Огурцы разрезаем на части по 1,5 см в длину, вырезаем сердцевину, но оставляем дно. Для крема замачиваем кедровые орехи, измельчаем их в блендере с брокколи. Затем добавляем чеснок, укроп и соль. Наполняем корзинки кремом, сверху кладем зелень и посыпаем измельченным кедровым жмыхом.
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Овощные дольки с гуакамоле
Нам понадобится: 1 спелое авокадо. 4 ст. ложки мелкорубленых листьев кинзы, 1 среднего размера томат, 1 лайм (сок), 1/2 ч. ложки зиры, 1 желтый, или оранжевый, или красный перец.
Авокадо измельчаем в блендере с соком лайма, добавляем зиру с кинзой, перемешиваем. Томат очищаем от семечек, нарезаем кубиком и отправляем туда же. Перец нарезаем соломкой и окунаем в зеленую пасту.
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Овсяное печенье
У тех, кто работает в офисе, существует традиция почаевничать в течение дня. Чтобы не отставать от коллектива и не быть белой вороной, которая от чая отказывается, воспользуйтесь этим рецептом овсяного печенья. Он будет очень кстати, потому что понравится всем. Возможно, начав с малого – здоровых десертиков, вам удастся переманить коллег на сторону добра и любви к своему организму.
Нам понадобится: 300 г овсяных хлопьев «Геркулес», стакан кокосового молока, горсть фиников, небольшая щепотка соли (можно обойтись и без нее), 1/2 ч. ложки соды (тоже можно без нее).
Измельчаем в кофемолке или блендере овсяные хлопья, в идеале до состояния муки. Финики взбиваем с кокосовым молоком в сироп. Смешиваем ингредиенты и даем массе постоять 5-10 минут. Если тесто останется жидким, добавьте овсяной муки, если очень густым – молока. Влажными руками лепим шарики, укладываем на силиконовый коврик для выпечки или пергамент, с помощью вилки формируем из них лепешечки и выпекаем 20–30 минут при температуре 200 градусов.
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Брауни на скорую руку
Нам понадобится: 250 г банановой мякоти, полчашки ореховой пасты (лучше домашнего приготовления), четверть чашки молотого какао, стручок ванили.
Бананы разминаем вилкой, добавляем ореховую пасту, ваниль и какао. Выкладываем в форму для брауни или на застеленный пергаментом противень и выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов. Остужаем. Посыпаем какао и берем с собой на работу.
Правильные перекусы для здоровья и фигуры
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