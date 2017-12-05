Правильные перекусы для здоровья и фигуры

Конечно, нужно стараться, чтобы приемы пищи были полноценными, без кусочничества. Но бывают такие моменты, когда необходимо подкрепиться в дороге (например, после тренировки): до полноценного приема пищи еще ехать и ехать, а организм просит есть здесь и сейчас. В таком случае перекус должен быть углеводным, максимально питательным и вместе с тем очень легким, чтобы не перенасытиться.

Или, скажем, когда вы позавтракали в 7.00, а обед только в 13.00, можете смело часиков в десять перехватить что-нибудь небольшое, потому что если переперекусить – это будет уже полноценный и совершенно неполезный прием пищи. Потому что даже самые модные и полезные снеки достаточно калорийны.

А по природе своей килоджоули – это, конечно, не лишние килограммы, но дополнительная энергия, которая за ненадобностью (если вы не успели ее израсходовать в течение дня) отправится в запас и сформирует тот самый «спасательный круг», который никак не дает джинсам сходиться.