Как стать знаменитым художником

В наш циничный век (читается с занудной интонацией) мало родителей, которые надеются или даже верят, что их ребёнок вырастет гением. Мол, вундеркинды, они – в прошлом, в библиотеках, в пыльных монографиях, биографиях и житиях. А мой лишь бы “пары” из школы не таскал. Но две упрямые дамы – статистика и генетика – всегда утверждали: именно ваш ребёнок может стать, например, известным художником.

Мы часто видим в новостях, как полотна Мунка, Дали, Ван Гога и Поллака продаются на аукционах за десятки миллионов долларов, и вряд ли когда-нибудь упадут в цене. Помимо этого, есть еще чрезвычайно перспективный рынок абстрактной скульптуры или постмодернистских инсталляций, когда простая груда мусора на полу галереи Тейт может быть оценена искусствоведами в сумму с рекордным количеством нулей. И если в первом примере авторы уже не могут получить свои гонорары по естественным причинам, то авторы “мусорных куч” уже сегодня имеют достаточно денег, чтобы творить и о них не думать.

В эпоху Интернета представление о художнике как о нищем чудаке в берете, который бесцельно слоняется по Монмартру в поисках вдохновения, уже давно лишено актуальности. Сегодня арт-рынок – это многомиллионная индустрия, в которой каждый талант может найти себя. Но вся эта перевёрнутая пирамида держится на одном кирпичике – вашем желании помочь этому таланту у ребёнка раскрыться. Живопись, лепку и композицию надо начать изучать еще в детстве. О том, куда следует отдать чадо во Владимире, для того чтобы оно получило представление о техниках и методах современного изобразительного искусства, смотрите в нашем видео.