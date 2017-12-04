Как приготовить шашлык зимой на даче

-
Плюсы и минусы зимнего шашлыка
Шашлыки любят все – от мала до велика, а готовить их – одно удовольствие. Нет лучшего места для приготовления шашлыков, чем собственная дача. Оборудуйте на даче место для шашлыков с мангалом и запасом дровишек – и в любое время года можно собирать шумные компании друзей для приятных посиделок.
Например, можно организовать такую забаву на Новый год, 23 февраля или день рождения. Причем зимний шашлык имеет как минимум два преимущества: отсутствие назойливых насекомых и никакой порчи продуктов из-за жары.
Тем не менее любителей зимнего шашлыка довольно мало. И этому есть несколько причин. Холодно, угли плохо прогорают, мясо долго готовится, в итоге получаясь сухим, пережаренным или, наоборот, недожаренным, и быстро остывает.
Знакомим вас с основными правилами приготовления шашлыка зимой на даче, чтобы он получился вкусным, а ваш отдых – незабываемым.
-
Подготовка мяса
Быстрее и лучше даже в мороз прожаривается рыба – осетрина, форель, семга, горбуша или курица, сосиски и шашлычные колбаски. Можно остановить свой выбор и на свинине. Но только не берите мясо на косточке, оно может и летом остаться сырым.
Маринуйте мясо по вашему любимому рецепту и насаживайте на шампура дома, чтобы шашлык на улице просто достать из емкости и уложить на мангал. Мало удовольствия замерзающими руками возиться с мокрым, на глазах леденеющим мясом.
-
Розжиг мангала
Дрова понадобятся очень сухие. Отсыревший валежник будет гореть плохо. Поэтому дрова нужно будет заранее высушить дома или привезти с собой. Если пользуетесь углями, то не жалейте жидкости для розжига и дождитесь, пока они хорошо прогорят и раскалятся.
Жидкости для розжига понадобится много в любом случае. Ее можно заменить на подсолнечное масло. Действует оно не хуже, а вот пахнет – гораздо приятнее. На всякий случай захватите и газеты для растопки.
-
Приготовление шашлыка
Хорошо готовить мясо на решетке, тонкие куски прожариваются при наличии большого количества углей моментально. Для шампуров тоже кусочки лучше делать поменьше и насаживать не очень плотно, чтобы они равномерно прожаривались.
Расстояние от углей до шашлыка не должно быть слишком большим. Оптимальная глубина мангала – 14-16 см. Если стенки у мангала высокие, то поставьте по углам кирпичи. Они увеличат жар углей, а мясо будет лучше и равномернее прожариваться. Также нужно усилить приток воздуха, махая над углями какой-нибудь крышкой и картонкой.
Шашлык на морозе моментально остывает. Поэтому заранее готовить и «складировать» его не нужно. Пожарили порцию, моментально съели и готовьте следующую.
-
Закуски, гарниры и напитки
Помимо самого шашлыка, должна быть и другая еда. Сократите до минимума холодные закуски, их на морозе совсем не хочется. Можно взять домашние заготовки: соленые огурчики, маринованный чеснок и помидоры. Свежие овощи на морозе замерзнут, их брать не стоит.
Закуски желательно приготовить порционные, как для фуршетного стола, чтобы не возиться раскладыванием салатов на тарелки. Хорошо подойдут бутербродики с копченостями на один укус, любимый оливье можно выложить в тарталетки.
Уделите больше внимания горячей еде. Например, сварите дома картошку в мундире и очистите ее. На природе можно будет ее разрезать вдоль на две части, уложить на решетку, смазать маслом, посолить, поперчить и разогреть. Быстро готовятся вегетарианские шашлыки из овощей, грибов, сыра.
Не забудьте о горячем чае в термосах. А также стоит приготовить зимний согревающий напиток – глинтвейн из красного или белого вина. Под мясной или рыбный шашлык он всегда идет на ура.
-
Одевайтесь тепло
Для зимнего шашлыка на даче надо одеваться как можно теплее. Перчатки, куртки, зимние шапки, шарфы, шерстяные свитера и носки, зимняя обувь – все это необходимо. Так же хорошо надеть термобелье. Не помешает взять с собой плед или одеяло, в них можно будет закутаться.
Если вы оденетесь тепло, это будет отличной гарантией того, что вам не придется думать о том, как согреться, вместо того чтобы сосредотачиваться на отдыхе и вкусной еде.
Очень хорошая вещь – химическая грелка. Это небольшие пакетики с рассыпчатым содержимым – металлическим порошком. Как только он вступает в реакцию с воздухом, то начинает нагреваться.
Пользоваться такими грелками очень легко: вытащили ее из упаковки, встряхнули, и она начала греться. Обычно таких грелок хватает на несколько часов. Их можно положить под ступню в обувь, в перчатки или карманы куртки, в задние карманы брюк и т.п.
-
Активность на зимнем пикнике
Хороший способ не замерзать на зимнем пикнике – различные виды активности. Первое, что приходит на ум, – побросаться снежками или вылепить снеговика. Но можно не останавливаться только на нем, а еще слепить, к примеру, снежного дракона или скамейку из снега.
Построить форт – тоже интересное занятие. А потом разделиться на команды и сыграть во взятие снежной крепости.
Кроме мангала, всегда должен гореть костер, чтобы народ мог погреться. Чем больше компания, тем длиннее нужно его разжигать, чтобы не толкаться у огня. Около него хорошо вместе петь под гитару или водить хороводы.
На этом же костре в котелке или ведре можно приготовить глинтвейн или горячий душистый чай.
Как приготовить шашлык зимой на даче
Просмотры: