Как приготовить шашлык зимой на даче

Шашлыки любят все – от мала до велика, а готовить их – одно удовольствие. Нет лучшего места для приготовления шашлыков, чем собственная дача. Оборудуйте на даче место для шашлыков с мангалом и запасом дровишек – и в любое время года можно собирать шумные компании друзей для приятных посиделок.

Например, можно организовать такую забаву на Новый год, 23 февраля или день рождения. Причем зимний шашлык имеет как минимум два преимущества: отсутствие назойливых насекомых и никакой порчи продуктов из-за жары.

Тем не менее любителей зимнего шашлыка довольно мало. И этому есть несколько причин. Холодно, угли плохо прогорают, мясо долго готовится, в итоге получаясь сухим, пережаренным или, наоборот, недожаренным, и быстро остывает.

Знакомим вас с основными правилами приготовления шашлыка зимой на даче, чтобы он получился вкусным, а ваш отдых – незабываемым.