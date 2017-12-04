О коже лица без политесов

Есть хорошая поговорка, которую часто цитируют сапожники: “Начищенный ботинок – это не новый ботинок. Но он все же лучше неначищенного”. Так же и с кожей лица. Даже самая ухоженная не будет идентична той, что щеголяют младенцы. Однако здоровый эпителий виден за версту!

Да, определенную часть шарма дамам может придать декоративная косметика, но кожу с большими проблемами и неправильным уходом она не спасет. Вывод очевиден: тоники, крема, сыворотки и прочие сопутствующие товары надо выбирать осмотрительно. Но что это значит? На прилавках супермаркетов и аптечных полках сегодня мы можем найти тысячи средств, каждое из которых обещает стать чудодейственным и “тем самым”. Кому же верить? Стоит ли брать крем с гиалуроновой кислотой за 100 рублей из гипермаркета или же надо разоряться на люксовые бренды за несколько тысяч рублей? На самые распространенные вопросы об уходовой косметике специально для prizyv.ru отвечает врач-дерматолог.

Фото: https://www.webdesignerdepot.com/2013/02/scotch-tape-photography/