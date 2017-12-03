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Готовимся к празднику
До Нового года времени остается все меньше. Чтобы перед этим праздником не начинать спешно гуглить “диета минус 10 кг за неделю” и “как расставить вытачки на платье”, советуем заранее продумать свой рацион. Прийти в идеальную форму вам могут помочь веганские продукты, топ-3 которых мы вам составили ниже
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Чудо-сыр
Для того чтобы во время предновогодней диеты не мечтать о санкционных дор-блю и пармезанах, советуем обратить внимание на тофу – соевый сыр, которому можно придать абсолютно любой вкус при помощи правильно подобранных специй.
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Колбаса без мяса
В ста граммах обычной колбасы из магазина можно найти порядка 600 Ккал, но если заменить ее на соевую – это будет только 200 Ккал. А по вкусу – почти то же самое, только без невинно убиенных живых существ. Чем не выгода?
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Полезный десерт
Чтобы постройнеть перед праздниками с зефиром, мороженым и шоколадками тоже придется завязать. Все эти вредные лакомства можно заменить на дагестанский…урбеч – натуральную пасту из семян, орехов и меда. Много ее все равно не съешь, а в качестве десерта к чаю она подойдет идеально!
Стройнеем!
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