Стройнеем!

До Нового года времени остается все меньше. Чтобы перед этим праздником не начинать спешно гуглить “диета минус 10 кг за неделю” и “как расставить вытачки на платье”, советуем заранее продумать свой рацион. Прийти в идеальную форму вам могут помочь веганские продукты, топ-3 которых мы вам составили ниже