16+

Пение и предубеждение

Петь может научиться каждый

Ваш ребенок любит петь, но, откровенно говоря, это у него не слишком хорошо получается? Увы, слухом и голосом Сабины Мустаевой может похвастаться далеко не каждый. Но правда ли, что с этим ничего нельзя сделать? Как развить музыкальные способности с нуля и научиться петь, хотя бы в караоке, но так, чтобы не только 100 баллов, но и аплодисменты в зале? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем видео.

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Обсуждение 3

  • василич:
    30.11.2017 в 14:59

    почему так коротко( Хочется еще! Может внучат своих направлю…А какого ребенка проще заинтересовать пением: говорливого или молчуна!?

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  • Леля:
    30.11.2017 в 15:53

    полностью согласна с Василичем, статья короткая, видео еще короче. А ведь очень интересно нам!!!!

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  • Людвиг Ван:
    30.11.2017 в 17:16

    Дык как развить???? Где и почем? Подробности в студию!!!

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