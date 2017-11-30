Пение и предубеждение

Ваш ребенок любит петь, но, откровенно говоря, это у него не слишком хорошо получается? Увы, слухом и голосом Сабины Мустаевой может похвастаться далеко не каждый. Но правда ли, что с этим ничего нельзя сделать? Как развить музыкальные способности с нуля и научиться петь, хотя бы в караоке, но так, чтобы не только 100 баллов, но и аплодисменты в зале? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем видео.