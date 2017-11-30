Пение и предубеждение

Ваш ребенок любит петь, но, откровенно говоря, это у него не слишком хорошо получается? Увы, слухом и голосом Сабины Мустаевой может похвастаться далеко не каждый. Но правда ли, что с этим ничего нельзя сделать? Как развить музыкальные способности с нуля и научиться петь, хотя бы в караоке, но так, чтобы не только 100 баллов, но и аплодисменты в зале? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем видео.
Просмотры:
Обсуждение 3
почему так коротко( Хочется еще! Может внучат своих направлю…А какого ребенка проще заинтересовать пением: говорливого или молчуна!?
полностью согласна с Василичем, статья короткая, видео еще короче. А ведь очень интересно нам!!!!
Дык как развить???? Где и почем? Подробности в студию!!!