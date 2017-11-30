Вилки против скальпелей

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Что такое макробиотика
Макробиотика (др.-греч. μακρóς — большой, βιοτικóς — жизнь) — система правил в питании и определённого образа жизни, с помощью которых регулируется психофизическое состояние. Философы и врачи из разных частей мира использовали этот термин для обозначения жизни в гармонии с природой, на простой, сбалансированной диете.
Сторонники макробиотики вообще, и макробиотического питания в частности, убеждены, что болезней как таковых не существует вовсе. Любые недуги, даже самые страшные, – лишь следствие нарушения внутренней гармонии человека и дисбаланса его отношений с внешним миром. Эти нарушения вполне можно исправить с помощью гармоничного питания.
Армия поклонников макробиотики в наши дни достаточно велика — люди пытаются с помощью так называемого «живого» питания вылечить болезни, сбросить лишний вес, обрести «вечную» молодость, гармонию и даже счастье. К сторонникам макробиотики себя относят актриса Гвинет Пелтроу и певица Мадонна. Но все же вопрос об эффективности и безопасности этой системы остается еще открытым.
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История появления системы
Эта система питания издревле используется в монастырях дзен-буддизма в Японии, где она называется сёдзин рёри — «кухня, которая улучшает суждения». Понятие «макробиотика» имеется уже в трудах Гиппократа. Но официально этот термин появился в книге немецкого врача Христофа Гуфеланда (Christoph Wilhelm Hufeland) «Искусство продлить человеческую жизнь» в 1796 году.
Современную концепцию макробиотики разработал японский военный врач Сагэн Итидзука. В 1897 году он опубликовал свой большой труд «Химическая теория питания и долголетия». Через год он выпустил учебник по питанию, который выдержал 23 издания. Он успешно лечил больных, назначая им коричневый рис, овощи, морские водоросли. В 1908 году группа его последователей организовала «Общество лечения пищей», которое можно было бы назвать первой макробиотической организацией.
Книга Итидзуки попала в руки молодому студенту Юкиказа Сакуразаве, ставшего известным позже на Западе как японский философ и врач Джордж Осава (1893–1966 гг.). Последний, излечившись с помощью макробиотики от туберкулёза и других заболеваний, начал распространять это учение: написал более 100 книг по макробиотике, восточной философии и медицине; побывал во многих странах с лекциями и семинарами по макробиотике и восточной медицине; основал «Школу для невежд», где обучал единому порядку и восточной философии.
На Западе макробиотика стала распространяться в середине 60-х годов XX века, после того как ученики Осавы адаптировали её к западному образу мышления. Более 1000 макробиотических центров работают ныне в США, Канаде, Голландии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Южной Америке, Австралии, Японии, Швейцарии, Польше, Словакии, Австрии, Дании, Бельгии.
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Суть макробиотики
В основу современной макробиотики положена система восточной философии, основанной на принципах равновесия энергий инь и янь, и некоторые аспекты западной медицины.
«Здоровье — это гармония инь и янь, равновесие между нашей внутренней и внешней средой, между умственной и физической деятельностью, между растительной и животной пищей, между пищей термически обработанной и сырой», – утверждает Джордж Осава.
Согласно учению о равновесии инь и янь, многие болезни происходят от преобладания в организме человека одной из этих энергий, что зависит от места проживания, климата, интенсивности деятельности и особенностей физиологии конкретного человека.
Макробиотика утверждает, что выправить эту диспропорцию можно с учётом:
- выбора определённых продуктов питания;
- способа их приготовления;
- некоторых правил приёма пищи.
Причём макробиотика ничего не запрещает, она только рекомендует.
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Выбор продуктов питания
Все продукты питания в макробиотической диете подразделяются на инь-продукты, которые имеют кислотную реакцию, и янь-продукты — щелочную. Употребляя в пищу соответственно инь- или янь-продукты, можно поддерживать в организме динамическое равновесие этих энергий.
Однако при выборе продуктов не так важно знать, что надо есть, гораздо важнее знать — чего не надо есть. Рекомендуется избегать:
сильных инь- и янь-продуктов (сахар, фрукты, ягоды, рыба, мясо, сыры). Внесённый ими в организм дисбаланс может вызвать неестественное чувство голода;
химически, гормонально и генетически изменённых продуктов (рафинированный сахар и продукты из него, все консервы, любая пища и напитки с химической окраской (в том числе чай, содержащий искусственные красители).
В макробиотике предпочтение отдаётся блюдам из цельного зерна и овощей, выросших в месте проживания и не подвергавшихся промышленной переработке, в соответствии с сезонами года. Также рекомендуются рыба, морские растения, различные растительные приправы, продукты ферментации бобовых, орехи и семечки, фрукты.
В зависимости от соотношения вышеперечисленных продуктов питания в макробиотике выделяется семь уровней, из которых можно выбрать подходящий как для обычной, «среднестатистической» жизни, так и для полного вегетарианства.
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Приготовление пищи
Основное правило в приготовлении — готовьте только на один приём пищи, максимум — на день. Продукты должны проходить минимальную обработку и готовиться на пару.
Готовить еду надлежит только на газовой плите или на открытом огне. Никаких микроволновых печей, грилей, электрических плит!
Злаковые (неочищенные цельные зерна) употребляются в необработанном виде, в варёном, в виде настоя, с водой или без неё, истолчёнными и испечёнными.
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Правила приёма пищи
Пережёвывайте пищу, как минимум, до 60 раз. Что это даст:
- уменьшится количество поглощённой пищи и улучшится последующее её усвоение;
- хорошая и необходимая для вашего тела пища доставит ещё большее удовольствие, а вредная — вызовет отвращение;
- процесс пережёвывания превратится в медитацию и вы быстрее усвоите философию макробиотики.
Употребляйте поменьше жидкостей в чистом виде. Макробиотическая пища содержит достаточно много воды: варёный рис, например, 60 – 70% воды, овощи – 80 – 90%.
Большое количество жидкости лишь перегружает почки, поэтому в макробиотике рекомендуется отдавать предпочтение кашам вместо супов.
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Советы по переходу на макробиотическое питание
Не забывайте о благоразумии и систематичности.
Рекомендация по ограничению приёма жидкостей относится к макробиотам со стажем. А на переходной стадии, пока идёт перестройка организма, не следует резко ограничивать себя в питье.
Для начала сократите потребления мясных продуктов и сладостей. Мясопродукты замените рыбой и блюдами из бобовых. Сладости (в том числе и печёные сладости) замените свежими и сушёными сладкими фруктами (чернослив, урюк, финики).
Затем заменяйте гарниры кашами и варёными овощами. Но делайте это постепенно, иначе может нарушиться баланс минеральных веществ в организме.
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Польза макробиотического питания
Макробиотика – это воплощение закона природы в нашем питании и питье. Если человек живёт в согласии с этим законом, то он может достичь физического, нравственного и психического здоровья, что означает:
- Отсутствие усталости.
- Хороший аппетит к пище и сексу.
- Глубокий и хороший сон.
- Хорошая память.
- Хорошее настроение.
- Ясность мыслей и дел.
- Жизнь в согласии с природным порядком.
Вытекающие из законов природы принципы макробиотики позволяют выбирать, готовить и есть именно ту пищу, которая подходит только данному человеку. В конечном счёте, она позволяет добиться крепкого здоровья и высокого энергопотенциала при относительно низких финансовых и временных затратах.
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