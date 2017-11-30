Вилки против скальпелей

Макробиотика (др.-греч. μακρóς — большой, βιοτικóς — жизнь) — система правил в питании и определённого образа жизни, с помощью которых регулируется психофизическое состояние. Философы и врачи из разных частей мира использовали этот термин для обозначения жизни в гармонии с природой, на простой, сбалансированной диете.

Сторонники макробиотики вообще, и макробиотического питания в частности, убеждены, что болезней как таковых не существует вовсе. Любые недуги, даже самые страшные, – лишь следствие нарушения внутренней гармонии человека и дисбаланса его отношений с внешним миром. Эти нарушения вполне можно исправить с помощью гармоничного питания.

Армия поклонников макробиотики в наши дни достаточно велика — люди пытаются с помощью так называемого «живого» питания вылечить болезни, сбросить лишний вес, обрести «вечную» молодость, гармонию и даже счастье. К сторонникам макробиотики себя относят актриса Гвинет Пелтроу и певица Мадонна. Но все же вопрос об эффективности и безопасности этой системы остается еще открытым.