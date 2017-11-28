К соседям за детскими развлечениями

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Доступный и разнообразный досуг в 4 часах от Владимира
Во Владимире есть парки, детские развлекательные центры и небольшой водный зал. Но детям требуются новизна и разнообразие. За этим можно поехать не только в столицу. В соседних регионах тоже есть дельфинарии, аквапарки, зоопарки, детские театры и занимательные музеи.
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Ярославль
Расстояние – 228 км
В пути – 4,06 часа
Автобусом – 610 рублей на одного
На машине – 800 рублей на всех
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Дельфинарий
Билет – от 650 (балкон) до 1050 (первые ряды)
Ярославская область, пос. Дубки, ул. Школьная, д. 1
8 (4852) 67-95-10, 67-95-20, 43-00-03, 99-44-77
Шоу-программа «Музыка моря»
Артисты: игривые дельфины, грациозные белухи и забавные морские котики, юные моржи. Каждый день перед шоу выступают веселые аниматоры, которые проводят конкурсы для детей и взрослых и за участие дарят подарки.
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Ярославский зоопарк
Билет – от 150 рублей (7-14 лет) и до 250 рублей (взрослые)
г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137
8 (4852) 74-32-21, 71-01-07
Ярославский зоопарк уникален тем, что звери там не живут в клетках и загонах. Это ландшафтный зоопарк площадью 120 гектар. Обширные вольеры максимально приближены к естественным условиям обитания зверей.
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Иваново
Расстояние – 114 км
В пути – 2,08 часа
На автобусе – 220-279 рублей на одного
На машине – 400 рублей на всех
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Цирк
Билет – от 900 до 1800 рублей
г. Иваново, пр-кт Ленина, 42
8 (4932) 41-60-13
Белые львы Африки
Это шоу для тех, кто готов удивляться, терять голову и забывать обо всём. Здесь цирковые артисты, большая часть которых – победители международных фестивалей и обладатели высоких званий, играют роли подобно драматическим актёрам, где у каждого – своё амплуа.
Гвоздь программы – белые львы, которых осталось всего около 300 особей в мире!
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Музей советского автопрома
Билет – от 50 (школьники, студенты, пенсионеры) до 150 рублей (без льгот)
г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.16
8 (4932) 45-90-47
Музей создан на базе Ивановского авторемонтного завода, который более 40 лет был одним из главных партнеров ГАЗа. Поэтому в музее представлено большинство экспонатов этого завода. Есть и осовремененный ГАЗ-21, и военный ГАЗ-67Б.
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Нижний Новгород
Расстояние – 234 км
В пути – 3,27 часа
На автобусе – 260-291 рублей на одного
На машине – 820 рублей на всех
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Музей физики и занимательных наук «Кварки»
Билет – 380 рублей
г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 12, корп. 1 (ТЦ «Лагуна»)
8 (831) 423-425-1
В музее представлено огромное количество экспонатов, машин и роботов. Все можно увидеть, испытать, попробовать. В залах множество оптических иллюзий, есть комнаты парадоксов.
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КидБург
Билет – 800 рублей
Нижегородская область, Кстовский район, д. Федяково,
(ТЦ «МЕГА»)
8 (831) 262-12-77
Интерактивный проект «КидБург» – это город профессий, где каждый ребенок в течение посещения проходит путь по карьерной лестнице. Может поработать банкиром, поездить спасателем на пожарной машине, вырастить в огороде настоящий цветок. В течение дня в мини-городе проходят массовые обучающие и развлекательные мероприятия.
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Рязань
Расстояние – 248 км
В пути – 4 часа
На автобусе – 560-602 рубля на одного
На машине – 920 рублей на всех
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Аквапарк "Горки"
Билет – 800-1150 рублей на три часа
Рязанская обл., Поляны, ул. Жемчужная, 1 (ТРК «Окская Жемчужина»)
8 (4912) 208-208
Аквапарк для тех владимирцев, кто не хочет ехать в столичные аквапарки и простаивать в пробках сначала на трассах, а потом в очередях на горки. 6 взрослых и 4 детские горки, отдельная детская зона, сауны, волновой и спокойный бассейн, ленивая река и джакузи – все, что обычно требуется посетителям аквапарка.
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Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи
Билет – 200-500 рублей
г. Рязань, пл. Соборная, 16
8 (491) 227-52-38
Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи представляет огромный репертуар для зрителей любого возраста. Спектакли по сказкам – для малышей, по произведениям русских и зарубежных писателей – для школьников среднего и старшего звена. В этом сезоне можно увидеть “Грозу” Островского, “Хоббита” Толкина, “Княжну Мери” Лермонтова.
К соседям за детскими развлечениями
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