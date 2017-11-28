К соседям за детскими развлечениями

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Белые львы Африки

Это шоу для тех, кто готов удивляться, терять голову и забывать обо всём. Здесь цирковые артисты, большая часть которых – победители международных фестивалей и обладатели высоких званий, играют роли подобно драматическим актёрам, где у каждого – своё амплуа.

Гвоздь программы – белые львы, которых осталось всего около 300 особей в мире!