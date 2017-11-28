Мойдодыр 2.0

Как это ни парадоксально, но советы из культовой советской книги не теряют актуальности до сих пор. При первой же встрече с дерматологом, вы получите простой и проверенный рецепт красивой и здоровой кожи. Тот самый, который читали ещё в детстве.

“Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а немытым трубочистам – стыд и срам!”

Однако в этом деле существуют тонкости. Сколько раз в неделю стоит мыть волосы? Как сделать кожу лица чистой, но при этом не пересушить? Можно ли протирать несовершенства спиртом? На эти и другие популярные вопросы специально для prizyv.ru отвечает врач-дерматолог.