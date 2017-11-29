Играем не по классике

Как стать саксофонистом?

Воспитать будущего Чарли Паркера, Джона Колтрейна или Лестера Янга непросто, но ничего нереального в этом нет. Главное – вовремя начать путь к вершинам музыкального Олимпа, записав своего ребенка в возрасте 6-7 лет на занятия по классу эстрадно-джазового саксофона во владимирскую школу искусств № 6.

Возможные траты

В самом начале занятий вам придется хорошенько потратиться на приобретение саксофона. Даже подержанный инструмент будет стоить от 20000 рублей. С другой стороны, если ребенку по каким-то причинам надоест играть, вы всегда сможете перепродать свой сакс другому начинающему музыканту за ту же сумму. Поэтому важно аккуратно с ним обращаться.

Однако, если ребенку играть на инструменте понравится и он начнёт участвовать в различных фестивалях и конкурсах, подержанный саксофон придется сменить на профессиональный, стоимостью в несколько тысяч долларов. Да, это дорого, но настоящее искусство требует жертв. В том числе и финансовых.

Учение – свет!

На первых этапах обучения вам придется систематично осваивать азы нотной грамоты, чтобы помогать маленькому музыканту в выполнении домашних заданий.

Комплекты берушей для соседей покупать не стоит – дома ребенок должен будет играть не более 30 минут. О других подводных камнях обучения вам расскажет в нашем видео преподаватель по классу саксофона Николай Егоров.