Как провести Новый год на даче весело

Главная задача в новогоднюю ночь – завершить нервный и нелегкий уходящий год радостно и феерично. Тут уж не отделаться традиционно обильным ужином перед телевизором. Чтобы праздник стал действительно незабываемым, его нужно наполнить событиями и приключениями.

Нужна настоящая новогодняя сказка! А где ее можно найти? Правильно – за городом! Дачный Новый год может быть хорош уже одной сменой декораций: потрескивают дрова в печке-камине, в небе перемигиваются незаметные в обычной городской жизни звезды, рядом – близкие, любимые люди.

Если вы счастливый обладатель загородной дачи с электричеством и печным отоплением, на праздник вполне можно пригласить друзей или провести там Новый год всей семьей. Украшение дома и участка, приготовление шашлыка и чая в самоваре, организация банных процедур – все занятия на загородном участке превращаются в увлекательные развлечения.

В этой статье мы расскажем вам, как можно весело и необычно встретить Новый год на даче.