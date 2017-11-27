Как провести Новый год на даче весело

-
Новогодняя сказка за городом
Главная задача в новогоднюю ночь – завершить нервный и нелегкий уходящий год радостно и феерично. Тут уж не отделаться традиционно обильным ужином перед телевизором. Чтобы праздник стал действительно незабываемым, его нужно наполнить событиями и приключениями.
Нужна настоящая новогодняя сказка! А где ее можно найти? Правильно – за городом! Дачный Новый год может быть хорош уже одной сменой декораций: потрескивают дрова в печке-камине, в небе перемигиваются незаметные в обычной городской жизни звезды, рядом – близкие, любимые люди.
Если вы счастливый обладатель загородной дачи с электричеством и печным отоплением, на праздник вполне можно пригласить друзей или провести там Новый год всей семьей. Украшение дома и участка, приготовление шашлыка и чая в самоваре, организация банных процедур – все занятия на загородном участке превращаются в увлекательные развлечения.
В этой статье мы расскажем вам, как можно весело и необычно встретить Новый год на даче.
-
Подготовка к новогоднему празднику на даче
Отправляться на дачу лучше всего за день до праздника, чтобы очистить от снега дорогу для автомобиля с главной трассы к вашему участку. Ну и, конечно же, расчистить дорожки на самой даче: от калитки к дому, от дома к бане и т.д. Для этого вам обязательно понадобится снеговая лопата.
Далее необходимо протопить печь: домик, охладившийся за зиму, прогревать придется основательно, чтобы гости с порога окунулись в уютную, тёплую атмосферу. Возможно, придется немного прибраться в доме: вытереть пыль, вытрясти половики, помыть полы.
Кроме обогрева самой дачи, необходимо подготовить главную помощницу нашего здоровья – баню! Также её хорошенько помыть, заготовить воды и дров, ну, и вовремя протопить из расчёта времени пользования баней.
Если вы планируете приготовление шашлыков и чая в самоваре, расчистите площадку для мангала, вынесите садовую мебель и необходимую утварь.
Можно превратить местный пруд в бесплатный каток, а склон ближайшего оврага в горку. Или построить горку на своем участке и там же залить каток, если место, конечно, позволяет.
Запасите широкие доски (для машин, которые могут застрять в снегу), санки, лыжи и коньки (для прогулок на свежем воздухе), дрова (для растопки печи в доме и бани).
-
Наряжаем елку на даче
Какой главный атрибут Нового года? Конечно же, ёлка во дворе! Или какое-либо другое хвойное дерево, которое у вас растет на участке. На участке нет хвойников? Не беда – можно назначить «ёлкой» любое из лиственных садовых деревьев.
Но ни в коем случае не пытайтесь принести дерево из леса. Даже если дача расположена недалеко от хвойной чащи, срубить зеленую красавицу можно будет только после получения надлежащего разрешения. В противном случае, придется выплатить немалый штраф.
Для украшения новогоднего дерева приготовьте игрушки размером, гораздо большим, чем для домашней ёлки. Иначе их просто не будет заметно. Они сейчас продаются практически везде – не стеклянные, а пластмассовые.
Можно, по способу Дяди Фёдора из Простоквашино, поискать что-нибудь нарядное для елки и в дачных закромах – подойдут старые пластмассовые игрушки, пёстрые воланчики и так далее.
Обзаведитесь (приобретите или сделайте сами) светодиодной гирляндой, рассчитанной на напряжение от автомобильного аккумулятора. Будет здорово, если вы угадаете по срокам ближайший снегопад и нарядите дерево до него. Тогда оно покроется снегом и станет совсем “лесным”, нетронутым. Тем сильнее будет восторг ваших друзей, когда вы в вечерней темноте включите на ней гирлянду, укрытую слоем свежего снега. Это незабываемое зрелище!
-
Как украсить дачу на Новый год
Елку можно поставить и в дачном доме – небольшую искусственную или смастерить ее своими руками из подручных средств. Украсьте ее завернутыми в фольгу орехами, пряниками, мандаринами и конфетами. Хорошо смотрятся и шишки, покрытые позолотой, и банты из ярких лент или кружев.
В качестве альтернативе елки в домике подойдут и композиции из веток, усыпанных блестками и украшенных небольшими елочными игрушками.
Украсьте комнаты конфетными гирляндами (при помощи степлера соедините обертки) и мишурой. Расставьте в помещении свечи в подсвечниках. Окна по периметру обтяните электрическими гирляндами.
-
Украшаем участок
Обязательно нужно украсить вход в дом (крыльцо). Сосновые ветки, мишура, гирлянды – отличные классические варианты. В гирлянду можно вплести ветки рябины – это очень сильный оберег и яркое, радующее глаз украшение. Из рябиновых ягодок можно сделать бусы и оплести ими гирлянду. Оригинально смотрятся в гирлянде детские игрушки. Если вы решили устроить в новогоднюю ночь карнавал, то на заборе или воротах напишите сказочное приветствие, чтобы гости, подойдя к вашей даче, понимали, что они заходят в сказку.
От калитки до дома установите декоративные фонари. Самые разные – купленные в магазине для сада и сделанные собственными руками из любых подручных материалов со свечами внутри. И размещать их можно не только вдоль дорожки, но и в глубине участка – возле новогоднего дерева или рядом с другими растениями.
Вот еще одна хорошая идея: с помощью двухлитровой бутылки с горячей водой сделайте в снегу углубления в 20-30 сантиметров, а потом поставьте туда обычные свечи и зажгите их. Снег будет словно светиться изнутри.
-
Новогоднее меню на даче
На новогоднем дачном столе уместна простая домашняя пища. Можно подать гуся или утку с яблоками, шашлыки или рыбу на гриле, квашеную капусту, маринованные огурцы, соленые грузди, жареные грибочки со сметанным соусом, картошку, запеченную по-домашнему, клюквенный морс, компоты домашнего приготовления, пирог с сухофруктами, плюшки с корицей, пирожки с тыквой и многое другое. Не переборщите со спиртным, напитки должны быть по большей части горячими, но не горячительными.
Приготовить блюда к столу в новогоднюю ночь лучше вскладчину, заранее обговорив, кто что привезет. А шашлыки и блюда на гриле жарят непосредственно во время празднования. Только необходимо заранее замариновать мясо.
-
В чем встречать Новый год на даче
Что надеть на дачный праздник? Некоторые модельеры предлагают специальные варианты для зимних загородных торжеств: скажем, кожаный сарафан с меховой жилеткой. Смотрится неплохо. Но, думаю, вы ничего не потеряете, встречая этот Новый год в любимом мягком свитере: лишь бы было тепло и уютно. Если намечается баня, вам будут необходимы также купальник, плавки, банные шапочки и сланцы.
Не забудьте взять с собой запасную одежду, в которой вам будет удобно гулять по деревне и лесу. Пуховик или теплый комбинезон – лучшая форма одежды для активных игр на морозном воздухе. Также может понадобиться обувь для хождения по сугробам. Идеал, конечно, валенки.
Если с вами будут дети, то им непременно нужно взять по дополнительному комплекту белья. Дети не пропустят возможность полазить по сугробам.
-
Чем заняться в новогоднюю ночь
На дачу гостей приглашайте к обеду, чтобы осталось время для прогулки, игры в снежки, лепки снеговика, возведения замков или пещер из снега, катания на санках и лыжах. Но не стоит всю ночь проводить на улице, чередуйте активные игры на свежем воздухе с дружным домашним застольем, в этом случае праздник будет не только вкусным, но и веселым.
Праздник хорошо начать с бани с вениками и прыжками из парилки в сугроб. Это отлично расслабит, поднимет настроение и зарядит энергией на всю ночь. Сам же Новый год лучше встретить в доме – зажженные свечи, бокал шампанского, бой курантов в телевизоре или радиоприемнике, как в детской книжке «Чук и Гек», тосты и поздравления.
Во время первой, застольной части праздника обычно выпивают и закусывают, поэтому сначала следует проводить интеллектуальные викторины и аукционы. Например, аукцион на название хвойных деревьев. Кто назовет последним, получит приз. «Пихта!» «Сосна!» «Туя!» «Туя раз, туя два, туя три! Приз уходит к Марье Ивановне!»
Можно придумать несколько таких аукционов на новогоднюю тематику или на тему, близкую всем участникам компании. Это могут быть общие воспоминания – студенческие годы, совместные поездки, какие-то важные события уходящего года.
Если в доме нет телевизора, это даже к лучшему: устройте конкурс на лучшее новогоднее поздравление, знание новогодних детских песен, играйте в фанты и буриме, загадывайте загадки, читайте стихи…
-
Новогодние гулянья на улице
А потом самое время одеться потеплее и выходить на улицу – продолжать веселиться. Разжигают самовар, готовят шашлыки, пляшут, поют частушки, устраивают мини-карнавал и веселые конкурсы.
Веселье многократно усилится, если в какой-то момент к вашей компании подойдет на лыжах важный, торжественный Дед Мороз с мешком конфет и подарков. Поверьте, счастливы будут не только дети. Взрослые, которым тоже придется вспоминать стихотворения и рассказывать их Дедушке, повеселятся от души. Кто-то вспомнит со школы «Бородино» Лермонтова, а кто-то сможет похвастаться знанием Бодлера. И не забудьте про хоровод вокруг настоящей елки!
Новый год на участке немыслим без костра. Это и дополнительный источник света, и способ согреться, и средство для веселых игр и гаданий. Вы можете написать на бумажках свои пожелания и бросить их в костер – желания обязательно сбудутся. Можно и по-другому: сжечь в костре все обиды и разочарования.
В заключение новогоднего вечера, конечно же, праздничный фейерверк.
Как провести Новый год на даче весело
Просмотры: