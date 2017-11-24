Кузница талантов во Владимире

Хотите, чтобы ваш ребенок научился играть на музыкальных инструментах как Пол Маккартни? Или, возможно, вы видите его будущим Клодом Моне или Пикассо? А может, вы просто хотите воспитать его самостоятельность? В таком случае, вам стоит присмотреться к школам искусств. Детей туда начинают набирать с пяти лет, но не спешите радоваться – это не замена детскому саду! Ребенку там придется работать над собой и своими социальными навыками, так что без основательной родительской поддержки не обойтись. Когда ваш малыш ходит в школу искусств, это значит, что на первых порах его родители туда тоже записаны. Вам придется зубрить нотную грамоту, разбираться в тонкостях лепки из пластилина и точно знать, что такое деми плие и батман тандю. Все еще не испугались? Тогда смотрите нашу видеоинструкцию о том, к чему должны быть готовы родители юных талантов: