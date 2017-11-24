то, что доктор прописал

Красивая и чистая кожа лица – предел мечтаний любой девушки. Однако добиться такого эффекта в подростковом возрасте непросто. Кто-то как панацею использует семиступенчатую корейскую систему ухода за кожей, кто-то использует секреты народной медицины, а кто-то при любых проблемах идет к дерматологу.

Последний вариант – самый правильный! Прыщи, розацеа и дерматиты – веский повод прекратить пользоваться гуглом и просто сдать анализы в ближайшей клинике. Понять причину конкретных несовершенств и найти идеальный способ борьбы с ними может только дипломированный врач, советы которого вы можете найти в нашем видео: