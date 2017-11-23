Радуга в волосах: как сделать цветное омбре

Цветное омбре – розовая мечта всех (ну или почти всех) девушек! И я не исключение. Думаю, это что-то из детства. Помните Мальвину? Разве вам не хотелось иметь такие же чудесные голубые волосы?

И вот теперь у каждой из нас появилась вполне реальная возможность превратиться в сказочную девочку с цветными прядями: голубыми, синими, фиолетовыми, зелеными, желтыми и, конечно, розовыми!

Скажу честно, я долго не решалась сделать такое окрашивание. Но вот в моду вошло цветное омбре – колорирование отдельных прядей или кончиков волос. И я решилась… Мой личный (и, я считаю, очень удачный) опыт – в новом видео:

Конечно, мой опыт будет гораздо ближе блондинкам и шатенкам. У темных волос свои особенности, не все оттеночные средства для цветного омбре будут эффективны для жгучих брюнеток. Вам, девочки, я рекомендую обсудить это со своим парикмахером.

Фото: http://www.wdonna.it