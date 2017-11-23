Радуга в волосах: как сделать цветное омбре

Цветное омбре – розовая мечта всех (ну или почти всех) девушек! И я не исключение. Думаю, это что-то из детства. Помните Мальвину? Разве вам не хотелось иметь такие же чудесные голубые волосы?
И вот теперь у каждой из нас появилась вполне реальная возможность превратиться в сказочную девочку с цветными прядями: голубыми, синими, фиолетовыми, зелеными, желтыми и, конечно, розовыми!
Скажу честно, я долго не решалась сделать такое окрашивание. Но вот в моду вошло цветное омбре – колорирование отдельных прядей или кончиков волос. И я решилась… Мой личный (и, я считаю, очень удачный) опыт – в новом видео:
Конечно, мой опыт будет гораздо ближе блондинкам и шатенкам. У темных волос свои особенности, не все оттеночные средства для цветного омбре будут эффективны для жгучих брюнеток. Вам, девочки, я рекомендую обсудить это со своим парикмахером.
Фото: http://www.wdonna.it
Обсуждение 5
РОзовые волосы напоминают мне соседку-пенсионерку ЖаннуПалну. Очень смелая женщина была.
Вам очень идет этот оттенок!
Моя соседка предпочитала фиолетовый) Но юным очень идут такие необычные цвета!
Ну, ведущей программы пойдет любой цвет, потому что красивая девушка!
А вот брюнеткам сложно подобрать розовый.
А рыжим девочкам еще сложнее)))
Фиолетовый начинается от 55) Проверено бабулей.