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цветное омбре

Радуга в волосах: как сделать цветное омбре

Несколько советов по окрашиванию в домашних условиях

Цветное омбре – розовая мечта всех (ну или почти всех) девушек! И я не исключение. Думаю, это что-то из детства. Помните Мальвину? Разве вам не хотелось иметь такие же чудесные голубые волосы?

И вот теперь у каждой из нас появилась вполне реальная возможность превратиться в сказочную девочку с цветными прядями: голубыми, синими, фиолетовыми, зелеными, желтыми и, конечно, розовыми!

Скажу честно, я долго не решалась сделать такое окрашивание.  Но вот в моду вошло цветное омбре – колорирование отдельных прядей или кончиков волос. И я решилась… Мой личный (и, я считаю, очень удачный) опыт – в новом видео:

Конечно, мой опыт будет гораздо ближе блондинкам и шатенкам. У темных волос свои особенности, не все оттеночные средства для цветного омбре будут эффективны для жгучих брюнеток. Вам, девочки, я рекомендую обсудить это со своим парикмахером.

Фото: http://www.wdonna.it

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Обсуждение 5

  • Людвиг Ван:
    23.11.2017 в 16:28

    РОзовые волосы напоминают мне соседку-пенсионерку ЖаннуПалну. Очень смелая женщина была.

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  • Светлова:
    23.11.2017 в 16:55

    Вам очень идет этот оттенок!

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  • Наталья:
    23.11.2017 в 17:37

    Моя соседка предпочитала фиолетовый) Но юным очень идут такие необычные цвета!

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  • Санта Карабаса:
    23.11.2017 в 17:37

    Ну, ведущей программы пойдет любой цвет, потому что красивая девушка!
    А вот брюнеткам сложно подобрать розовый.
    А рыжим девочкам еще сложнее)))

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  • Санта Карабаса:
    23.11.2017 в 17:38

    Фиолетовый начинается от 55) Проверено бабулей.

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