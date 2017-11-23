Зарядка по-бразильски

Впервые о капоэйре многие россияне узнали из боевиков с Ван Даммом. Обычно это был турнир по боевым искусствам, в котором бились не на жизнь, а на смерть. Именно последняя настигала смуглых ребят с дредами, которые вместо драки почему-то устраивали танцы.

Прошли годы и ещё 3 серии “Кровавого спорта”, но Википедия продолжает утверждать, что капоэйра всё же больше про бой, чем про па.

Впрочем, в наш гуманистический век каждый может найти в своём городе секцию капоэйры или личного инструктора и выяснить, что его ждут: “незабываемые путешествия, семинары по всему миру, интересные тренировки, новые друзья, хорошая физическая форма, постоянное саморазвитие…”. Ценник на занятия начинается с 1000 рублей. “Незабываемые путешествия”, конечно, встанут подороже. Если хочется приобщиться к капоэйре бесплатно, то можете вместо обычной зарядки иногда делать бразильскую. Сложного ничего нет, просто повторяйте за тренером Натальей Рычковой: