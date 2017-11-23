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10 оригинальных идей хранения бижутерии

И органайзер, и дизайнерская находка для дома

  1. И органайзер, и дизайнерская находка для дома

    Каждая женщина хоть раз в жизни задается вопросом об оптимальном способе размещения своих украшений. И чем больше их становится, тем вариант «сложить в одну коробочку» становится все менее приемлемым. Бусы, цепочки и колье спутываются, и поиск подходящих аксессуаров превращается в сложный квест.

    Размещать каждое украшение в отдельную «тару» – тоже не выход. Этот способ  требует больших финансовых вложений и дополнительного места в квартире.

    Но, как известно, настоящая женщина из ничего может сделать салат, шляпку и скандал. Предлагаем вашему вниманию 10 оригинальных органайзеров для бижутерии, изготовленных из подручных средств в домашних условиях.

    В руках креативных дам они стали не только удобным хранилищем для украшений, но дизайнерской находкой для обновления интерьера.

    Надеемся, что в этой подборке вы найдете подходящий вам способ размещения бижутерии или вдохновитесь на создание неповторимых арт-объектов.

  2. Доска объявлений

    Пробковую доску для объявлений прикрепите к стене удобным для вас способом – на саморезы, клей или монтажный двухсторонний скотч. Разместите на ней декоративные гвоздики или крючки и развесьте украшения  по своему вкусу.

  3. Витрина из ящичков

    Готовый деревянный ящичек прикрепите к стене. Используйте катушки для ниток или дверные ручки в качестве вешалок, а небольшие картонный коробочки – в качестве органайзеров.

  4. Подвеска из цепочки

    Два крючка прикрепите к стене и на них повесьте крупную цепочку. Она послужит наглядной витриной для вашего богатства.

  5. Карниз и крючки

    Купите карниз для штор. Прикрепите его к стене или дверце шкафа и повесьте крупные крючки – держатели для бижутерии.

  6. Поднос и пробки

    Возьмите деревянный поднос с бортиками и наклейте на его дно пробки от винных бутылок. Прикрепите его к стене. Вставьте в пробки декоративные гвоздики и развесьте на них украшения. Свободное от пробок место подноса задекорируйте по своему вкусу.

  7. Разделитель для столовых приборов

    Приобретите недорогой деревянный разделитель для столовых приборов в отделе товаров для дома и разместите в нем свою бижутерию.

  8. Подставка для чашек

    Еще один предмет из отдела товаров для дома, который с легкостью превращается в витрину для украшений.

  9. Замечательная терка

    Идете на кухню, берете терку для овощей и… делаете из нее удобную вешалку для сережек.

  10. Садовые грабли

    Этот неожиданный вариант из области сельхозинвентаря. Насадку для садовых граблей крепите к стене зубцами вверх и развешиваете на них свои богатства.

  11. Подсвечник

    Такой вариант – прекрасное доказательство того, что любой предмет домашнего обихода может превратиться в изысканный органайзер для украшений.
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