10 оригинальных идей хранения бижутерии

Каждая женщина хоть раз в жизни задается вопросом об оптимальном способе размещения своих украшений. И чем больше их становится, тем вариант «сложить в одну коробочку» становится все менее приемлемым. Бусы, цепочки и колье спутываются, и поиск подходящих аксессуаров превращается в сложный квест.

Размещать каждое украшение в отдельную «тару» – тоже не выход. Этот способ требует больших финансовых вложений и дополнительного места в квартире.

Но, как известно, настоящая женщина из ничего может сделать салат, шляпку и скандал. Предлагаем вашему вниманию 10 оригинальных органайзеров для бижутерии, изготовленных из подручных средств в домашних условиях.

В руках креативных дам они стали не только удобным хранилищем для украшений, но дизайнерской находкой для обновления интерьера.

Надеемся, что в этой подборке вы найдете подходящий вам способ размещения бижутерии или вдохновитесь на создание неповторимых арт-объектов.