10 оригинальных идей хранения бижутерии

-
И органайзер, и дизайнерская находка для дома
Каждая женщина хоть раз в жизни задается вопросом об оптимальном способе размещения своих украшений. И чем больше их становится, тем вариант «сложить в одну коробочку» становится все менее приемлемым. Бусы, цепочки и колье спутываются, и поиск подходящих аксессуаров превращается в сложный квест.
Размещать каждое украшение в отдельную «тару» – тоже не выход. Этот способ требует больших финансовых вложений и дополнительного места в квартире.
Но, как известно, настоящая женщина из ничего может сделать салат, шляпку и скандал. Предлагаем вашему вниманию 10 оригинальных органайзеров для бижутерии, изготовленных из подручных средств в домашних условиях.
В руках креативных дам они стали не только удобным хранилищем для украшений, но дизайнерской находкой для обновления интерьера.
Надеемся, что в этой подборке вы найдете подходящий вам способ размещения бижутерии или вдохновитесь на создание неповторимых арт-объектов.
-
Доска объявлений
Пробковую доску для объявлений прикрепите к стене удобным для вас способом – на саморезы, клей или монтажный двухсторонний скотч. Разместите на ней декоративные гвоздики или крючки и развесьте украшения по своему вкусу.
-
Витрина из ящичков
Готовый деревянный ящичек прикрепите к стене. Используйте катушки для ниток или дверные ручки в качестве вешалок, а небольшие картонный коробочки – в качестве органайзеров.
-
Подвеска из цепочки
Два крючка прикрепите к стене и на них повесьте крупную цепочку. Она послужит наглядной витриной для вашего богатства.
-
Карниз и крючки
Купите карниз для штор. Прикрепите его к стене или дверце шкафа и повесьте крупные крючки – держатели для бижутерии.
-
Поднос и пробки
Возьмите деревянный поднос с бортиками и наклейте на его дно пробки от винных бутылок. Прикрепите его к стене. Вставьте в пробки декоративные гвоздики и развесьте на них украшения. Свободное от пробок место подноса задекорируйте по своему вкусу.
-
Разделитель для столовых приборов
Приобретите недорогой деревянный разделитель для столовых приборов в отделе товаров для дома и разместите в нем свою бижутерию.
-
Подставка для чашек
Еще один предмет из отдела товаров для дома, который с легкостью превращается в витрину для украшений.
-
Замечательная терка
Идете на кухню, берете терку для овощей и… делаете из нее удобную вешалку для сережек.
-
Садовые грабли
Этот неожиданный вариант из области сельхозинвентаря. Насадку для садовых граблей крепите к стене зубцами вверх и развешиваете на них свои богатства.
-
Подсвечник
Такой вариант – прекрасное доказательство того, что любой предмет домашнего обихода может превратиться в изысканный органайзер для украшений.
10 оригинальных идей хранения бижутерии
Просмотры: