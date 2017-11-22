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Юрьевская тоболка

Большая творожная ватрушка с ягодами рябины

  1. Что такое тоболка?

    Согласно Толковому словарю В.И. Даля, тоболка – это ватрушка, пирог с начинкой.  В зависимости от региона России менялись начинки и внешний вид этой выпечки.

    На Вологодчине так называли большие сытные пироги с гребешком, которые брали с собой в дорогу или на полевые работы. Пекли их из ржаного или полуржаного теста. Начиняли простой пшенной кашей или пшенной кашей с луком и грибами. А для детей делали с морковкой и яйцами.

    В Перми тоболки пекли с рыбой, а в Нижегородской губернии – с гущей (густая часть похлебки или компота).

    В Юрьеве-Польском возродили другой вариант тоболки, более привычный по вкусу современному человеку. Там она представляет собой большую открытую ватрушку из пресного сдобного теста.

    Ее особенностью является идеально ровная и белоснежная поверхность творожной начинки. А сверху должно быть несколько ягод невежинской рябины, растущей в Юрьев-Польском районе.

    Юрьевская тоболка включена в «Гастрономическую карту Владимирской области».

  2. Ингредиенты

    Для теста:

    Пшеничная мука – 350 г

    Сливочное масло – 90 г

    Сахарный песок – 1 ст. л.

    Яйцо – 1 шт.

    Молоко или сливки – 75 г

    Сметана – 30 г

    Соль – 1/2 ч. л.

    Сода – 1/4 ч. л.

    Для начинки:

    Творог – 0,5 кг

    Сахар – 0,5 стакана

    Яйца – 3 шт.

    Сода – 1/3 ч. л.

    Ванилин – на кончике ножа

  3. Шаг 1

    Масло растопим, добавим молоко или сливки, сметану, яйцо, сахар, соль, хорошо перемещаем. Затем добавим муку, смешанную с содой, замесим тесто и даем ему полчаса постоять.

  4. Шаг 2

    Готовим начинку. В творог разбиваем три яйца, добавляем сахарный песок по вкусу и ванилин. Все хорошенько взбиваем.

  5. Шаг 3

    Тесто раскатаем в круг толщиной около 2 см и выложим его в форму или сковороду, смазанную растительным маслом, не забыв сформировать бортики тоболки. Выкладываем равномерным слоем творожную начинку.

  6. Шаг 4

    Украшаем тоболку листочками, веточками  и ягодками, вырезанными из теста. Пресное сдобное тесто – нежное, легкое, пластичное. Рисунки, изготовленные из него, прекрасно сохраняются при выпечке.

  7. Шаг 5

    Выпекаем тоболку в духовке при температуре 190 градусов в течение 40 минут, до зарумянивания теста, т.к. творог по цвету не должен меняться.

  8. Шаг 6

    Украшаем тоболку свежими, консервированными или засахаренными ягодами невежинской рябины. Вот и все, юрьевскую тоболку можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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