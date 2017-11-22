Согласно Толковому словарю В.И. Даля, тоболка – это ватрушка, пирог с начинкой. В зависимости от региона России менялись начинки и внешний вид этой выпечки.

На Вологодчине так называли большие сытные пироги с гребешком, которые брали с собой в дорогу или на полевые работы. Пекли их из ржаного или полуржаного теста. Начиняли простой пшенной кашей или пшенной кашей с луком и грибами. А для детей делали с морковкой и яйцами.

В Перми тоболки пекли с рыбой, а в Нижегородской губернии – с гущей (густая часть похлебки или компота).

В Юрьеве-Польском возродили другой вариант тоболки, более привычный по вкусу современному человеку. Там она представляет собой большую открытую ватрушку из пресного сдобного теста.

Ее особенностью является идеально ровная и белоснежная поверхность творожной начинки. А сверху должно быть несколько ягод невежинской рябины, растущей в Юрьев-Польском районе.

Юрьевская тоболка включена в «Гастрономическую карту Владимирской области».