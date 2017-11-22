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Что такое тоболка?
Согласно Толковому словарю В.И. Даля, тоболка – это ватрушка, пирог с начинкой. В зависимости от региона России менялись начинки и внешний вид этой выпечки.
На Вологодчине так называли большие сытные пироги с гребешком, которые брали с собой в дорогу или на полевые работы. Пекли их из ржаного или полуржаного теста. Начиняли простой пшенной кашей или пшенной кашей с луком и грибами. А для детей делали с морковкой и яйцами.
В Перми тоболки пекли с рыбой, а в Нижегородской губернии – с гущей (густая часть похлебки или компота).
В Юрьеве-Польском возродили другой вариант тоболки, более привычный по вкусу современному человеку. Там она представляет собой большую открытую ватрушку из пресного сдобного теста.
Ее особенностью является идеально ровная и белоснежная поверхность творожной начинки. А сверху должно быть несколько ягод невежинской рябины, растущей в Юрьев-Польском районе.
Юрьевская тоболка включена в «Гастрономическую карту Владимирской области».
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Ингредиенты
Для теста:
Пшеничная мука – 350 г
Сливочное масло – 90 г
Сахарный песок – 1 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Молоко или сливки – 75 г
Сметана – 30 г
Соль – 1/2 ч. л.
Сода – 1/4 ч. л.
Для начинки:
Творог – 0,5 кг
Сахар – 0,5 стакана
Яйца – 3 шт.
Сода – 1/3 ч. л.
Ванилин – на кончике ножа
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Шаг 1
Масло растопим, добавим молоко или сливки, сметану, яйцо, сахар, соль, хорошо перемещаем. Затем добавим муку, смешанную с содой, замесим тесто и даем ему полчаса постоять.
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Шаг 2
Готовим начинку. В творог разбиваем три яйца, добавляем сахарный песок по вкусу и ванилин. Все хорошенько взбиваем.
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Шаг 3
Тесто раскатаем в круг толщиной около 2 см и выложим его в форму или сковороду, смазанную растительным маслом, не забыв сформировать бортики тоболки. Выкладываем равномерным слоем творожную начинку.
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Шаг 4
Украшаем тоболку листочками, веточками и ягодками, вырезанными из теста. Пресное сдобное тесто – нежное, легкое, пластичное. Рисунки, изготовленные из него, прекрасно сохраняются при выпечке.
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Шаг 5
Выпекаем тоболку в духовке при температуре 190 градусов в течение 40 минут, до зарумянивания теста, т.к. творог по цвету не должен меняться.
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Шаг 6
Украшаем тоболку свежими, консервированными или засахаренными ягодами невежинской рябины. Вот и все, юрьевскую тоболку можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Юрьевская тоболка
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