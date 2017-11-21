Mind&body: новые направления фитнеса

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Легкость, положительные эмоции и быстрый результат
Современному человеку очень важно держать себя в форме, следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни. В настоящее время многочисленные фитнес-клубы предлагают различные направления развития и совершенствования физического состояния человека.
Фитнес в своей эволюции сделал большой шаг вперед: постоянно разрабатываются и применяются новые виды занятий, доступные большинству и дающие быстрый результат. В последние годы они все больше ориентированы на улучшение эмоционального состояния человека, его настроение и борьбу со стрессом. А то, что при этом восстановится и ваша физическая форма, – это, скорее, приятный бонус и неизбежный итог занятий.
Представляем вам пять современных направлений тренингов, относящихся к разряду Mind&body (сознание и тело). Все они представлены в фитнес-клубах города Владимира. Выбирайте подходящую методику именно вам. Работайте над собой и развивайтесь!
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deepWORK (Дип Ворк)
deepWORK (глубокая работа мышц) – лучшая функциональная тренировка по общеевропейскому голосованию любителей фитнеса! И неудивительно, у этих занятий своя философия, необычный ритм и высокая эффективность. За один урок вы успеете проработать все группы мышц, снять стресс и сжечь до 1000 калорий.
Программа deepWORK сочетает в себе элементы боевых искусств, функционального тренинга и двигательной медитации. Разработал ее дуэт тренеров из Швейцарии Роберт Штайнбахер и Алекс Ле.
Это направление фитнеса основано на принципах китайской медицины и восточных практиках, где тело человека рассматривается как единство трех составляющих – тела, разума и эмоций.
Все фазы тренировки deepWORK соответствуют пяти стихиям: земля, дерево, огонь, металл и вода. Начинается она со стихии Земли – это упражнение мягкой разминки. Затем следует переход к стихии Дерева, и движения становятся более энергичными. Следующая стихия Огня включает в себя интенсивные кардиоупражнения. А в стихии Металла добавляются силовые упражнения. Завершается занятие в спокойном темпе в стихии Воды и небольшой медитацией.
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Dancehall (Дэнсхолл)
Dancehall – модный и энергичный танец, зародившийся в 60-х годах прошлого века на улицах солнечной Ямайки. Изначально он был отражением особенностей культуры страны в социальной, политической и религиозной сферах. Но со временем дэнсхолл утратил прежний подтекст и превратился в популярный клубный стиль.
Классический вариант ямайского дэнсхолла и его фитнес-интерпретация рагга джем – это микс из энергичных движений грудью и бедрами, который исполняется под заводные ритмы экзотической музыки Ямайки и Антильских островов. При этом укрепляются ягодицы и пресс, выравнивается осанка и появляется уверенность в себе, развивается музыкальный слух, улучшаются самочувствие и настроение.
Ragga jam – это уникальная фитнес-программа на основе движений из дэнсхолла, которую разработала и запатентовала француженка Лер Куртельмон. Этот тренинг больше направлен на улучшение фигуры и общего состояния тела, а не на танцевальный навык. Зато отличается упорядоченной системой обучения.
Занятия Ragga jam отличаются энергичностью, выразительностью и дают отличную нагрузку на все виды мышц, уделяя особое внимание нижней части тела. По интенсивности их можно сравнить с тренировкой в спортивном зале или с пробежкой по стадиону. При этом для ragga-обучения не существует ограничений по возрасту или физической подготовке.
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Port-de-bras (Порт-де-бра)
Дословно Port-de-bras переводится как «движение рук и тела». Основной упор в этом направлении делается на коррекцию осанки и правильную работу мышц спины и живота.
Тренинг проходит на фоне спокойной релаксирующей музыке, способной отвлечь человека от проблем хотя бы на некоторое время. Поэтому занятия Порт-де-бра благотворно влияют на психологическое состояние: снимают стресс, действуют расслабляющее, дарят чувство удовлетворения.
Автор Порт-де-бра – Владимир Снежик, хореограф и профессиональный тренер из России, который соединил в нем различные элементы аэробики, йоги и классического танца, а также силовые упражнения.
Создатель методики утверждает, что для занятий нет противопоказаний. В отличие от чистой аэробики, где идет большая нагрузка на суставы, в Порт-де-бра отсутствуют прыжки, что делает его подходящим людям с проблемами суставов и позвоночника, а также тем, кому не противопоказаны силовые и кардиотренировки.
Занятия начинаются с базовых движений, которые могут повторить неподготовленные к физическим нагрузкам люди. В то же время Порт-де-бра годится и для тех, кто давно занимается фитнесом. Базовые упражнения для них дополняются другими, более трудными заданиями.
Хорош Порт-де-бра для желающих похудеть. За одно занятие сжигается в среднем до 450 килокалорий. Ноги, зона пресса и спина, где имеют обыкновение накапливаться жировые отложения, – все это область воздействия Порт-де-бра. Уже после первых тренировок меняется походка, выпрямляется осанка, движения становятся плавными.
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Contemporary (Контемпорари)
Contemporary – одно из новых направлений современного танца, который сочетает в себе как элементы западного танца (классический танец, джаз-модерн), так и восточное искусство движения (цигун, йога, тайцзи цюань). Данная методика позволяет сбалансировать состояние тела, психики и души. Благодаря такой гармонии улучшается не только настроение, но и самочувствие.
Для этого танцевального стиля характерны чередования напряженных натянутых мышц и неожиданного расслабления, внезапные остановки (часто на прямых ногах), падения и подъёмы, балансирование, работа с дыханием.
Особое внимание во время танца уделяется освобождению от мышечных зажимов, расслаблению и освобождению суставов, выстраиванию позвоночника, налаживанию связей между центром тела и его конечностями.
Отсутствие рамок позволяет полностью раскрыть себя, дарит потрясающие физические возможности и незабываемые ощущения. Человек начинает с большим уважением и любовью относиться к себе, как к личности, к своему телу, к окружающему миру.
Овладеть данным стилем может любой. Для этого не требуется специальная подготовка. Главное — научиться понимать голос своего тела. А танцевать контемпорари можно под любую музыку.
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Tabata (Tабата)
Система Tabata — это своеобразный фитнес-интенсив. Недолгая, но очень интенсивная тренировка. Один цикл занимает 4 минуты. За это время вы успеваете сделать 8 упражнений (по 20 секунд на каждое) с короткими передышками по 10 секунд.
Очень важно в ходе такой тренировки выкладываться на все 100%. А во время передышек необходимо абстрагироваться от всего внешнего мира и побыть это короткое время наедине с собой.
При наличии даже 20 минут свободного времени (5 четырех-минутных циклов рекомендуются в качестве нагрузки среднего уровня) можно довольно быстро подтянуть «проблемные зоны» и в целом улучшить самочувствие. Для получения довольно быстрых и устойчивых результатов достаточно 3-4 тренировок в неделю.
Изобрел этот метод японский доктор Идзуми Табата с группой коллег из Национального института фитнеса и спорта в Токио. Собственно, в его честь и назвали эту непревзойденную по своей эффективности технику.
Исследования японских врачей дали сенсационные результаты: 4 минуты высокоинтенсивной тренировки по системе ТАВАТА по своей эффективности равны 45 минутам бега трусцой, а сжигание подкожного жира в 9 раз выше. После тренировки сжигание жира продолжается в течение суток. Причем уходит он с не меньшей интенсивностью, чем непосредственно во время нагрузки.
Рекомендуем всем, кто хочет подкачаться, похудеть и кому не противопоказаны высокоинтенсивные кардио- и силовые тренировки.
Mind&body: новые направления фитнеса
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