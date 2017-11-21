Mind&body: новые направления фитнеса

Современному человеку очень важно держать себя в форме, следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни. В настоящее время многочисленные фитнес-клубы предлагают различные направления развития и совершенствования физического состояния человека.

Фитнес в своей эволюции сделал большой шаг вперед: постоянно разрабатываются и применяются новые виды занятий, доступные большинству и дающие быстрый результат. В последние годы они все больше ориентированы на улучшение эмоционального состояния человека, его настроение и борьбу со стрессом. А то, что при этом восстановится и ваша физическая форма, – это, скорее, приятный бонус и неизбежный итог занятий.

Представляем вам пять современных направлений тренингов, относящихся к разряду Mind&body (сознание и тело). Все они представлены в фитнес-клубах города Владимира. Выбирайте подходящую методику именно вам. Работайте над собой и развивайтесь!