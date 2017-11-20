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Драчёна яичная по-суздальски

Старорусский омлет со вкусом из детства

  1. Что такое драчёна?

    На слово «драчёна» я обратила внимание при знакомстве с «Гастрономической картой Владимирской области». До этого  оно встречалось мне лишь раз – в стихотворении Сергея Есенина «В хате»:
    Пахнет рыхлыми драченами,
    У порога в дежке квас,
    Над печурками точеными
    Тараканы лезут в паз.
    Вьется сажа над заслонкою,
    В печке нитки попелиц,
    А на лавке за солонкою –
    Шелуха сырых яиц.

    Драчёна – это старорусское блюдо из яиц. Зачастую в него добавляли творог или картофель, а я предлагаю попробовать яичную драчёну по-суздальски. Готовить ее следует в посуде с толстыми стенками и дном, подойдет чугунная сковорода или стеклянная форма.

    Попробовав это блюдо, многие вспомнят вкус омлета, которым кормят в детском садике. Именно рецепт яичной драчёны использовался в советских столовых.

  2. Ингредиенты

    Яйцо куриное6 шт.
    Молоко130 г
    Сметана 20 % — 50 г
    Мука пшеничная30 г
    Масло сливочное — 40 г
    Сольпо желанию

  3. Шаг 1

    Яйца разделяем на белки и желтки. Помещаем их в разные миски. Белок взбиваем в пену.

  4. Шаг 2

    Желтки взбиваем с соль, мукой и молоком.

  5. Шаг 3

    Белки осторожно выкладываем в готовую смесь и аккуратно перемешиваем.

  6. Шаг 4

    Дно и стенки формы смазываем маслом (берем половину нормы). Выливаем яичную смесь в форму слоем в 2,5-3 см.

  7. Шаг 5

    Выпекаем в духовке при 180 градусах в течение примерно 20 минут – до интенсивного подрумянивания. Горячую драчёну поливаем оставшимся растопленным маслом. Приятного аппетита!
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