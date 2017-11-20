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Что такое драчёна?
На слово «драчёна» я обратила внимание при знакомстве с «Гастрономической картой Владимирской области». До этого оно встречалось мне лишь раз – в стихотворении Сергея Есенина «В хате»:
Пахнет рыхлыми драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.
Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою –
Шелуха сырых яиц.
Драчёна – это старорусское блюдо из яиц. Зачастую в него добавляли творог или картофель, а я предлагаю попробовать яичную драчёну по-суздальски. Готовить ее следует в посуде с толстыми стенками и дном, подойдет чугунная сковорода или стеклянная форма.
Попробовав это блюдо, многие вспомнят вкус омлета, которым кормят в детском садике. Именно рецепт яичной драчёны использовался в советских столовых.
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Ингредиенты
Яйцо куриное — 6 шт.
Молоко — 130 г
Сметана 20 % — 50 г
Мука пшеничная — 30 г
Масло сливочное — 40 г
Соль — по желанию
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Шаг 1
Яйца разделяем на белки и желтки. Помещаем их в разные миски. Белок взбиваем в пену.
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Шаг 2
Желтки взбиваем с соль, мукой и молоком.
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Шаг 3
Белки осторожно выкладываем в готовую смесь и аккуратно перемешиваем.
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Шаг 4
Дно и стенки формы смазываем маслом (берем половину нормы). Выливаем яичную смесь в форму слоем в 2,5-3 см.
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Шаг 5
Выпекаем в духовке при 180 градусах в течение примерно 20 минут – до интенсивного подрумянивания. Горячую драчёну поливаем оставшимся растопленным маслом. Приятного аппетита!
Драчёна яичная по-суздальски
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