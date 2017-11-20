Драчёна яичная по-суздальски

На слово «драчёна» я обратила внимание при знакомстве с «Гастрономической картой Владимирской области». До этого оно встречалось мне лишь раз – в стихотворении Сергея Есенина «В хате»:

Пахнет рыхлыми драченами,

У порога в дежке квас,

Над печурками точеными

Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,

В печке нитки попелиц,

А на лавке за солонкою –

Шелуха сырых яиц.

Драчёна – это старорусское блюдо из яиц. Зачастую в него добавляли творог или картофель, а я предлагаю попробовать яичную драчёну по-суздальски. Готовить ее следует в посуде с толстыми стенками и дном, подойдет чугунная сковорода или стеклянная форма.

Попробовав это блюдо, многие вспомнят вкус омлета, которым кормят в детском садике. Именно рецепт яичной драчёны использовался в советских столовых.