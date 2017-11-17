Бизнес-чаяние

Свершилось! “Кофе ТВ” рассказывает в новом выпуске о чае. Если серьёзно, то нам очень понравился герой и его дело. Там нет планов по всероссийской франшизе, геометрическому росту выручки и компании. В финплане даже через несколько лет не маячит миллион долларов. Но! Именно этого, по мнению многих экспертов самого разного уровня, и не хватает стране. Бизнеса, основанном на личном энтузиазме владельца, хорошем сервисе и желании зарабатывать на достойную жизнь, делая то, что тебе нравится.

Если будет больше таких предпринимателей, как Алексей Витик, мы с вами будем хорошо ужинать в уютных заведениях, приятно проводить время в выходные, кататься на лодках в чистых водоёмах, качественно чинить вещи и бытовую технику, покупать настоящие фермерские продукты по адекватным ценам. Маленький бизнес без больших планов – единственное, что общество может противопоставить сетям, которые часто людей считают тысячами, а единственное человеческое обращение это “Вас приветствует…” по вечно перегруженному номеру 8-800…