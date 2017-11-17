Холодный душ: пять причин сделать это

Холодный душ. Признайтесь, кто из вас не думал об этом? А кто в конце концов решился? Если нет противопоказаний, но есть сомнения, попробуем убедить себя. Итак, пять причин сделать это!
Причина №1
Холодный душ помогает укрепить иммунитет. Как-то чешские ученые провели эксперимент. В качестве подопытных выбрали самых стойких – спортсменов. Два месяца подряд их заставляли обливаться холодной водой. Выяснилось, что за это время в крови участников эксперимента повысился уровень двух типов иммунных клеток: лимфоцитов и моноцитов. Если не вдаваться в подробности – это хорошо для иммунитета.
Причина №2
Холодный душ улучшает кровообращение. Кто бы спорил! Если нет противопоказаний, то такая зарядка положительно влияет на сосуды. Кровоток усиливается. Идеальным вариантом многие считают контрастный душ.
Причина №3
Холодный душ улучшает состояние кожи и волос. Здесь все просто: улучшается кровообращение – нормализуется обмен веществ – состояние организма стабилизируется – кожа в тонусе и волосы прекрасны.
Причина №4
Холодный душ способствует снижению веса. Да, есть такое мнение. Снова ученые, только теперь из Канады, установили что холод активизирует так называемый бурый жир, в клетках которого происходит утилизация глюкозы. Т.е. воздействие холодной воды способствует сжиганию калорий. Ну и килограммы тают, понятное дело, в купе с зарядкой и правильным питанием.
Причина №5
Холодный душ снижает стресс и позитивно влияет на душевное самочувствие. Все, кто уже делал это, как один утверждают: после холодного душа они бодры, веселы, полны сил и энергии. Осталось только попробовать:
Наш эксперт полгода готовился к тому, чтобы принять холодный душ. Т.е. осень – самое время начать готовить себя к этому подвигу. Важно помнить: торопиться не нужно, важно все делать постепенно, ориентируясь на рекомендации медиков и собственное самочувствие. Дерзайте!
Фото: https://www.anandaapothecary.com
Обсуждение 1
Пробовала я терапевту про такой душ задвинуть, она мне витаминов и бадов навыписывала, сказала не гробте себя ледяно1 водой, пейте пилюли. В аптеку пришла две семьсот насчитали, вот тебе матушка и холодный душ так что я лучше под водопроводую, но заставить себя очень сложно