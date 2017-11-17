Холодный душ: пять причин сделать это

Холодный душ. Признайтесь, кто из вас не думал об этом? А кто в конце концов решился? Если нет противопоказаний, но есть сомнения, попробуем убедить себя. Итак, пять причин сделать это!

Причина №1

Холодный душ помогает укрепить иммунитет. Как-то чешские ученые провели эксперимент. В качестве подопытных выбрали самых стойких – спортсменов. Два месяца подряд их заставляли обливаться холодной водой. Выяснилось, что за это время в крови участников эксперимента повысился уровень двух типов иммунных клеток: лимфоцитов и моноцитов. Если не вдаваться в подробности – это хорошо для иммунитета.

Причина №2

Холодный душ улучшает кровообращение. Кто бы спорил! Если нет противопоказаний, то такая зарядка положительно влияет на сосуды. Кровоток усиливается. Идеальным вариантом многие считают контрастный душ.

Причина №3

Холодный душ улучшает состояние кожи и волос. Здесь все просто: улучшается кровообращение – нормализуется обмен веществ – состояние организма стабилизируется – кожа в тонусе и волосы прекрасны.

Причина №4

Холодный душ способствует снижению веса. Да, есть такое мнение. Снова ученые, только теперь из Канады, установили что холод активизирует так называемый бурый жир, в клетках которого происходит утилизация глюкозы. Т.е. воздействие холодной воды способствует сжиганию калорий. Ну и килограммы тают, понятное дело, в купе с зарядкой и правильным питанием.

Причина №5

Холодный душ снижает стресс и позитивно влияет на душевное самочувствие. Все, кто уже делал это, как один утверждают: после холодного душа они бодры, веселы, полны сил и энергии. Осталось только попробовать:

Наш эксперт полгода готовился к тому, чтобы принять холодный душ. Т.е. осень – самое время начать готовить себя к этому подвигу. Важно помнить: торопиться не нужно, важно все делать постепенно, ориентируясь на рекомендации медиков и собственное самочувствие. Дерзайте!

Фото: https://www.anandaapothecary.com