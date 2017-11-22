5 мифов об автозапчастях

Ну да, на первый взгляд логично: дороже товар – больше комиссия. Но по такому принципу торгуют только редкими алмазами и картинами Ван Гога. Структура дохода продавца запчастей более сложная – за драгкамнем и “Подсолнухами” второй раз не придут. Хотя не секрет, что самую длинную и вкусную лапшу вешают покупателю не производители оригиналов и дубликатов, а торговые точки с неквалифицированным (или очень хитрым) персоналом. Вот 5 признаков того, что перед Вами не алчущий наживы горе-делец, а эксперт:

1. Опыт от 5 лет (в идеале от 10).

2. Эксперт не категоричен и объективен: грамотно расскажет о том, что данная запчасть хороша только в оригинале, а вот другая – можно и дубликатом обойтись.

3. Знает производителей наизусть и про каждого может рассказать не данные с Википедии, а описать практические примеры работы с поставщиком.

4. Рассказывает не о “любой машине”, а конкретно о Вашей, опять же приводит примеры.

5. Сэкономит для Вас, и Вы это реально заметите.

Мы знаем не так много экспертов, отвечающих подобным требованиям. Один из них работает в интернет-магазине автозапчастей avtozap33.ru. Дело даже не в том, что Вы можете приобрести качественный товар по оптимальной цене. Там Вам помогут решить проблему и закрыть вопрос с конкретной запчастью надолго, это важно.