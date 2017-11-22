5 мифов об автозапчастях

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Мифов о запчастях не существует
Конечно, существуют. Все мы люди взрослые и понимаем, что на рынке автозапчастей, как и на любом другом, у всех – свой интерес. Каждый хочет вложить поменьше, а получить побольше. Есть откровенные халтурщики и мошенники, есть недооценённые (и недорогие!) производители, есть автогиганты, цены у которых кусаются, как злая собака. А есть мы, обычные покупатели, которым нужно качество и чтобы не переплачивать за воздух. Но вместо объективной информации мы часто натыкаемся на мифы, доверять которым крайне затратно. Ещё 4 из них мы (с помощью экспертов рынка, конечно) разнесём сегодня в пух и прах.
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Оригинальную запчасть не может продать сторонняя компания
На самом деле, конечно, может. Вы и сами легко это проверите, взяв в руки родные заводские колодки от своей машины и увидев на них маркировку, например, “Bosch”. Bosch, Denso, Beru, NGK, Sachs, KYB – фирмы, уважаемые гигантами автопрома многих стран, которым стоит довериться и Вам. Но! Заказывая запчасти самостоятельно через Интернет, будьте готовы нарваться на подделку. Основные их признаки:
- слишком привлекательная цена;
- артикул не соответствует заказанному. Это звоночек, что бы там ни утверждал продавец (мол, “это – аналог от производителя” и т.п.);
- есть внешние признаки халтуры: дешёвые материалы (металл, пластик), некачественное исполнение.
На форумах достаточно примеров, когда товар внешне (коробка, наклейки, комплектация) очень походил на оригинал от производителя. Очарование проходило, стоило лишь присмотреться повнимательнее…
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Пришлось купить дубликат. Жаль, ведь он точно хуже оригинала...
Это неправда. Всё зависит от того, что за фирма его произвела. Кто-то делает хорошие детали для подвески, кто-то – для двигателя. Лучше всего справки о запчастях наводить у продавца: если он добросовестный, то у него много постоянных и благодарных клиентов. Они с удовольствием (и пользой для себя) делятся результатами использования купленных деталей: особенности эксплуатации, срок службы, нюансы, выяснившиеся при установке, и т.д.
Можно пойти и другим путём. Проверяем на себе: редакционной “Mazda 5” (2010 г., CW, не бита, не крашена) понадобились тормозные диски. Забили в специальном поисковике номер детали: дубликатов 10 видов, цена примерно одинаковая. Что выбрать и на основании чего? Предложения похожи, как близнецы, но не быть различий между ними просто не может.
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Самостоятельный поиск запчастей экономит деньги
Это не миф, но только если Вы “шарите” в начинке Вашего авто не хуже бывалого автослесаря. Если же знания не превышают среднестатистического уровня, нет опытных механиков среди знакомых, то, забивая в Яндексе “масляный фильтр для Логана”, Вы получаете весь объём информации.
Дальше есть несколько путей:
- Купить самое дешёвое у непроверенной фирмы и потерять деньги, нарвавшись на некондицию
- Перерыть все статьи, перечитать форумы, провести полноценное исследование рынка, и потерять время
- Выбор сделать вместе со знакомым, катающим на ВАЗ2107, который “от одного таксиста слышал”. Потерять и время, и деньги
- Обратиться к реальному эксперту
Пункты 2 и 4 на практике оказываются самыми верными и эффективными.
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Продавец запчастей всегда предлагает самые дорогие детали
Ну да, на первый взгляд логично: дороже товар – больше комиссия. Но по такому принципу торгуют только редкими алмазами и картинами Ван Гога. Структура дохода продавца запчастей более сложная – за драгкамнем и “Подсолнухами” второй раз не придут. Хотя не секрет, что самую длинную и вкусную лапшу вешают покупателю не производители оригиналов и дубликатов, а торговые точки с неквалифицированным (или очень хитрым) персоналом. Вот 5 признаков того, что перед Вами не алчущий наживы горе-делец, а эксперт:
1. Опыт от 5 лет (в идеале от 10).
2. Эксперт не категоричен и объективен: грамотно расскажет о том, что данная запчасть хороша только в оригинале, а вот другая – можно и дубликатом обойтись.
3. Знает производителей наизусть и про каждого может рассказать не данные с Википедии, а описать практические примеры работы с поставщиком.
4. Рассказывает не о “любой машине”, а конкретно о Вашей, опять же приводит примеры.
5. Сэкономит для Вас, и Вы это реально заметите.
Мы знаем не так много экспертов, отвечающих подобным требованиям. Один из них работает в интернет-магазине автозапчастей avtozap33.ru. Дело даже не в том, что Вы можете приобрести качественный товар по оптимальной цене. Там Вам помогут решить проблему и закрыть вопрос с конкретной запчастью надолго, это важно.
5 мифов об автозапчастях
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