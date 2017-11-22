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5 мифов об автозапчастях

Разрушим их до основания, сэкономив Вам пару тысяч!

  1. Мифов о запчастях не существует

    Конечно, существуют. Все мы люди взрослые и понимаем, что на рынке автозапчастей, как и на любом другом, у всех – свой интерес. Каждый хочет вложить поменьше, а получить побольше. Есть откровенные халтурщики и мошенники, есть недооценённые (и недорогие!) производители, есть автогиганты, цены у которых кусаются, как злая собака. А есть мы, обычные покупатели, которым нужно качество и чтобы не переплачивать за воздух. Но вместо объективной информации мы часто натыкаемся на мифы, доверять которым крайне затратно. Ещё 4 из них мы (с помощью экспертов рынка, конечно) разнесём сегодня в пух и прах.

  2. Оригинальную запчасть не может продать сторонняя компания

    На самом деле, конечно, может. Вы и сами легко это проверите, взяв в руки родные заводские колодки от своей машины и увидев на них маркировку, например, “Bosch”.  Bosch, Denso, Beru, NGK, Sachs, KYB – фирмы, уважаемые гигантами автопрома многих стран, которым стоит довериться и Вам. Но! Заказывая запчасти самостоятельно через Интернет, будьте  готовы нарваться на подделку. Основные их признаки:

    • слишком привлекательная цена;
    • артикул не соответствует заказанному. Это звоночек, что бы там ни утверждал продавец (мол, “это – аналог от производителя” и т.п.);
    • есть внешние признаки халтуры: дешёвые материалы (металл, пластик), некачественное исполнение.

    На форумах достаточно примеров, когда товар внешне (коробка, наклейки, комплектация) очень походил на оригинал от производителя. Очарование проходило, стоило лишь присмотреться повнимательнее…

     

     

  3. Пришлось купить дубликат. Жаль, ведь он точно хуже оригинала...

    Это неправда. Всё зависит от того, что за фирма его произвела. Кто-то делает хорошие детали для подвески, кто-то – для двигателя. Лучше всего справки о запчастях наводить у продавца: если он добросовестный, то у него много постоянных и благодарных клиентов. Они с удовольствием (и пользой для себя) делятся результатами использования купленных деталей: особенности эксплуатации, срок службы, нюансы, выяснившиеся при установке, и т.д.

    Можно пойти и другим путём. Проверяем на себе: редакционной “Mazda 5” (2010 г., CW, не бита, не крашена) понадобились тормозные диски. Забили в специальном поисковике номер детали: дубликатов 10 видов, цена примерно одинаковая. Что выбрать и на основании чего? Предложения похожи, как близнецы, но не быть различий между ними просто не может.

  4. Самостоятельный поиск запчастей экономит деньги

    Это не миф, но только если Вы “шарите” в начинке Вашего авто не хуже бывалого автослесаря. Если же знания не превышают среднестатистического уровня, нет опытных механиков среди знакомых, то, забивая в Яндексе “масляный фильтр для Логана”, Вы получаете весь объём информации.

    Дальше есть несколько путей:

    1. Купить самое дешёвое у непроверенной фирмы и потерять деньги, нарвавшись на некондицию
    2. Перерыть все статьи, перечитать форумы, провести полноценное исследование рынка, и потерять время
    3. Выбор сделать вместе со знакомым, катающим на ВАЗ2107, который “от одного таксиста слышал”. Потерять и время, и деньги
    4. Обратиться к реальному эксперту

    Пункты 2 и 4 на практике оказываются самыми верными и эффективными.

  5. Продавец запчастей всегда предлагает самые дорогие детали

    Ну да, на первый взгляд логично: дороже товар – больше комиссия. Но по такому принципу торгуют только редкими алмазами и картинами Ван Гога. Структура дохода продавца запчастей более сложная – за драгкамнем и “Подсолнухами” второй раз не придут. Хотя не секрет, что самую длинную и вкусную лапшу вешают покупателю не производители оригиналов и дубликатов, а торговые точки с неквалифицированным (или очень хитрым) персоналом. Вот 5 признаков того, что перед Вами не алчущий наживы горе-делец, а эксперт:

    1. Опыт от 5 лет (в идеале от 10).

    2. Эксперт не категоричен и объективен: грамотно расскажет о том, что данная запчасть хороша только в оригинале, а вот другая – можно и дубликатом обойтись.

    3. Знает производителей наизусть и про каждого может рассказать не данные с Википедии, а описать практические примеры работы с поставщиком.

    4. Рассказывает не о “любой машине”, а конкретно о Вашей, опять же приводит примеры.

    5. Сэкономит для Вас, и Вы это реально заметите.

    Мы знаем не так много экспертов, отвечающих подобным требованиям. Один из них работает в интернет-магазине автозапчастей avtozap33.ru. Дело даже не в том, что Вы можете приобрести качественный товар по оптимальной цене. Там Вам помогут решить проблему и закрыть вопрос с конкретной запчастью надолго,  это важно.
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Доктор наук Андрей Тихонов: «Мы изучали историю мифов»