Путешествие по старому Стромынскому тракту

Путешествие продолжается!

Юрьев-Польский входит в легендарный маршрут “Золотое кольцо России”. Туристов в комфортабельных автобусах возят по храмам, монастырям и музеям, сохранившим остатки былого величия.

Но за рамками традиционных маршрутов остается многовековая история этих мест. Во многие из них осенью, зимой и весной можно попасть только на внедорожниках. Так родилась идея необычного путешествия – культурно-исторических трофи-рейдов по Юрьев-Польскому району.

Любители истории на подготовленных машинах по GPS-координатам находят урочища, старые полуразрушенные храмы, деревеньки, места битв и, конечно, памятные точки на старом Стромынском тракте. В путешествие с ними отправилась и съемочная группа проекта “Точка на карте”: