Ваш ребёнок на “Голос. Дети”

Понятно, что абы кого на “Голос” не берут, так что сразу оговоримся: речь пойдёт о детях с вокальными данными. Ещё одна ремарка: на 5-й сезон программы уже не попасть, заявки подавались в августе, эфир уже в феврале 2018 года. Если не успели – ничего страшного, будет время подготовиться!

Другой вопрос – желание. Здесь психологи советуют не пускать всё на самотёк и дают 3 совета по мотивации ребёнка (за шоколадку он мировой звездой не станет):

1. Поставить цель

Если собираемся на кастинг “Голос. Дети” – значит, должен быть план по достижению этой цели. Расписан по месяцам, лучше неделям. Не бойтесь забюрократизировать творческое развитие ребёнка – составлять планы не обязательно скучно и формально.

2. Установить требования

Надо договориться с ребёнком, что всё всерьёз. Когда, намечтавшись, дитя начнёт лениться и отвлекаться от цели, вам будет необходимо к чему-то апеллировать. И лучше, чтобы это было не что-то эфемерное, а обещания ребёнка и ваши с ним договорённости по выполнению совершенно определённых действий (обязанностей).

3. Мечтать и действовать вместе

А вы что думали? Родители часто имеют склонность к нравоучительным беседам и гораздо меньше внимания уделяют возможности влиять на детей собственным примером, хотя именно личный пример родителей оказывает на детей самое сильное влияние. Причём вам не потребуется неожиданно запеть чистым сопрано, выдавая третью октаву. Достигайте своих целей и добейтесь того, чтобы ребёнок это видел и правильно понимал.

Ах да, надо же и вокалом заниматься! Герой нового выпуска рубрики “Дети” утверждает, что даже находящегося в самом начале эстрадного пути ребёнка можно подготовить к серьёзным выступлениям и развить вокальные навыки до очень хорошего уровня.