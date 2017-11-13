Топ-7 новогодних ёлок во Владимире не дороже 700 рублей

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Ёлка в британском стиле (500 руб.)
МЭРИ ПОППИНС (10+)
Вы приходите в восторг от хороших манер, а книжки о приключениях чопорной волшебницы успели зачитать до дыр? Тогда рекомендуем вам вместе с детьми отправиться в областной театр драмы. Помимо спектакля о приключениях леди Мэри, организаторы обещают провести хоровод вокруг ёлки с участием других персонажей, созданных Памелой Трэверс, и вполне ожидаемого Деда Мороза.
ГДЕ: Владимирский областной театр драмы,
ул. Дворянская, д. 4
КОГДА: 21 – 30 декабря; 2 – 7 января
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Ёлка a la russe (450 руб.)
Любителям мюзиклов в русском стиле стоит присмотреться к новогодним спектаклям в филармонии или театре “Разгуляй”. Помимо театральных вариаций на темы фольклора, детей там будут ждать танцы и общение с Дедом Морозом.
ГДЕ И КОГДА:
Владимирская областная филармония,
пр-кт Ленина , д. 1
Театр “Разгуляй”, ул. Добросельская, д. 194а
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРОЗА ИВАНОВИЧА (0+)
26 – 30 декабря, 3-4 января
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (3+)
23-24, 30 декабря, 3 – 6 января
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Ёлка под куполом цирка (650 руб.)
НОВОГОДНЕЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ (6+)
Если клоуны ваших детей не пугают и они приходят в восторг от шоу с животными, акробатами и жонглерами, то Новогодняя ёлка в “Евроцирке” – это то, что доктор прописал.
ГДЕ: Суздальский проспект, д. 28
КОГДА: 23 декабря – 7 января
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Футуристическая ёлка (650 руб.)
НАУЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД (6+)
Устали от вездесущих бородатых старцев с не менее бородатыми шутками? Тогда ёлка в музее науки “Эврика” – ваш выбор. Танцы, пение и пляски в этом храме знаний идут мимо. В Новый год “ученые” обещают развлечь детей интеллектуальными квестами, шоу с жидким азотом, криомороженым и “умными” подарками.
ГДЕ: Музей науки и человека “Эврика”, ул. Большая Московская, д. 11
КОГДА: 16, 17, 23, 24 и 30 декабря и со 2 по 8 января
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Кукольная ёлка (350 руб.)
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ (6+)
Единственный и неповторимый кукольный спектакль по мотивам зимней сказки Самуила Маршака во Владимире состоится 27 декабря. Администрация театра гарантирует юным зрителям подснежники, спецэффекты и новогоднее настроение.
ГДЕ: Владимирский областной театр кукол, ул. Гагарина, д. 7
КОГДА: 27 декабря
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Самая большая ёлка (350 руб.)
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО (0+)
Если размер ёлки – это то, чему вы придаете значение, советуем обратить внимание на новогоднее представление в Арт-дворце. Помимо гигантского дерева, организаторы обещают показать спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого в сопровождении лазерного и светового шоу.
ГДЕ: Арт-дворец, ул. Северная, д. 2а
КОГДА: 22 – 24 декабря, 3 января
Топ-7 новогодних ёлок во Владимире не дороже 700 рублей
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