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Топ-7 новогодних ёлок во Владимире не дороже 700 рублей

До Нового года осталось всего 50 дней, и это значит, что пора бы уже начать определяться с выбором идеальной праздничной ёлки для вашего ребенка.

  1. Ёлка в британском стиле (500 руб.)

    МЭРИ ПОППИНС (10+)

    Вы приходите в восторг от хороших манер, а книжки о приключениях чопорной волшебницы успели зачитать до дыр? Тогда рекомендуем вам вместе с детьми отправиться в областной театр драмы. Помимо спектакля о приключениях леди Мэри, организаторы обещают провести хоровод вокруг ёлки с участием других  персонажей, созданных Памелой Трэверс, и вполне ожидаемого Деда Мороза.

    ГДЕ: Владимирский областной театр драмы,

    ул. Дворянская, д. 4

    КОГДА: 21 – 30 декабря; 2 – 7 января

  2. Ёлка a la russe (450 руб.)

    Любителям мюзиклов в русском стиле стоит присмотреться к новогодним спектаклям в филармонии или театре “Разгуляй”. Помимо театральных вариаций на темы фольклора, детей там будут ждать танцы и общение с Дедом Морозом.

    ГДЕ И КОГДА:

    Владимирская областная филармония,

    пр-кт Ленина , д. 1

    Театр “Разгуляй”, ул. Добросельская, д. 194а

    НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРОЗА ИВАНОВИЧА (0+)

    26 – 30 декабря, 3-4 января

    ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (3+)

    23-24, 30 декабря, 3 – 6 января

  3. Ёлка под куполом цирка (650 руб.)

    НОВОГОДНЕЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ (6+)

    Если клоуны ваших детей не пугают и они приходят в восторг от шоу с животными, акробатами и жонглерами, то Новогодняя ёлка в “Евроцирке” – это то, что доктор прописал.

    ГДЕ: Суздальский проспект, д. 28

    КОГДА: 23 декабря – 7 января

  4. Футуристическая ёлка (650 руб.)

    НАУЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД (6+)

    Устали от вездесущих бородатых старцев с не менее бородатыми шутками? Тогда ёлка в музее науки “Эврика” – ваш выбор. Танцы, пение и пляски в этом храме знаний идут мимо. В Новый год “ученые” обещают развлечь детей интеллектуальными квестами, шоу с жидким азотом, криомороженым и “умными” подарками.

    ГДЕ: Музей науки и человека “Эврика”,  ул. Большая Московская, д. 11

    КОГДА: 16, 17, 23, 24 и 30 декабря и со 2 по 8 января

  5. Кукольная ёлка (350 руб.)

    ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ (6+)

    Единственный и неповторимый кукольный спектакль по мотивам зимней сказки Самуила Маршака во Владимире состоится 27 декабря. Администрация театра гарантирует юным зрителям подснежники, спецэффекты и новогоднее настроение.

    ГДЕ: Владимирский областной театр кукол, ул. Гагарина, д. 7

    КОГДА: 27 декабря

  6. Самая большая ёлка (350 руб.)

    НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО (0+)

    Если размер ёлки – это то, чему вы придаете значение, советуем обратить внимание на новогоднее представление в Арт-дворце. Помимо гигантского дерева, организаторы обещают показать спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого в сопровождении лазерного и светового шоу.

    ГДЕ: Арт-дворец, ул. Северная, д. 2а

    КОГДА: 22 – 24 декабря, 3 января
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