Топ-7 новогодних ёлок во Владимире не дороже 700 рублей

Любителям мюзиклов в русском стиле стоит присмотреться к новогодним спектаклям в филармонии или театре “Разгуляй”. Помимо театральных вариаций на темы фольклора, детей там будут ждать танцы и общение с Дедом Морозом.

ГДЕ И КОГДА:

Владимирская областная филармония,

пр-кт Ленина , д. 1

Театр “Разгуляй”, ул. Добросельская, д. 194а

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОРОЗА ИВАНОВИЧА (0+)

26 – 30 декабря, 3-4 января

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (3+)

23-24, 30 декабря, 3 – 6 января