Бизнес без иллюзий

Когда в городе появился первый “музей иллюзий и наук”, многие сказали: “Здорово! Давно пора!” – и повели туда своих детей. Чего греха таить, в таких местах интересно даже взрослым: школа не баловала нас наглядными опытами, а уродца, выращенного из медного купороса, сложно было назвать кристаллом.

Как всегда за чем-то новым и интересным стоит бизнес. Нет, правда, именно эти люди часто являются двигателем прогресса или культурного развития. Заодно, всегда поневоле, предпринимателям с воображением приходится быть донорами для своих менее креативных коллег. Так произошло и у Марии Айзиной: хорошая идея, сложное воплощение, долгожданный успех и кризис – арендодатель решил сам заняться таким же бизнесом, переманил половину команды и попросил с вещами на выход. Избавившись от иллюзий, Мария смогла перезапустить бизнес в новом, ещё нераскрученном месте, имея серьёзных конкурентов. Смотрите эту реальную историю в новом выпуске “Кофе ТВ”!