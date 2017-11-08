Броши – самый модный аксессуар этого года

Броши снова в моде. И я очень счастлива! Это украшение, на мой взгляд, было совершенно незаслуженно забыто. Между тем, броши – любимый аксессуар сильных, уверенных в себе женщин.

Ну, например, целая коллекция брошей есть у английской королевы Елизаветы II. А как известно, в изысканных украшениях особы голубых кровей знают толк!

Броши стали синонимом стиля еще одной британки – Маргарет Тэтчер. Именно они делали деловые костюмы премьер-министра по-настоящему шикарными. Заметьте, как в этом ансамбле играет жемчуг.

В России самой большой поклонницей брошей была и остается Рената Литвинова. Актриса в своих ретро-образах всегда идет до конца, и именно изысканные аксессуары подчеркивают их индивидуальность. Даже серый костюм в стиле Марлен Дитрих заиграл по-другому.

В этом году дизайнеры, наконец, исправили свою ошибку, и практически все выдали свое видение этого аксессуара. Броши – гигантские и мелкие, гламурные и скромные, сверкающие и матовые – стали абсолютным трендом ближайших сезонов! Как носить этот аксессуар, я расскажу в новом виде:

Кстати, еще одна очень любопытная тенденция! Броши стали очень модным…мужским аксессуаром. Их носят на пиджаках и галстуках.

Во Владимире купить броши можно в магазинах аксессуаров, в интернет-магазинах, а настоящие шедевры можно заказать у местных рукодельниц. При этом вы точно будете знать – ваша брошь уникальна, как и вы сами!

Фото: http://www.lifashionist.com