Шугаринг, или Как легко избавиться от нежелательных волос

Открываешь глянцевый журнал, а там – идеальные женщины с идеально гладкой кожей и… никаких нежелательных волос! З-з-зависть… Я тоже ХОЧУ, да я просто ТРЕБУЮ гладкие ножки, подмышки и совершенное бикини! Желательно быстро и максимально безболезненно.

Каждая девушка хотя бы раз брала в руки бритву. Занятие бесполезное – хватает эффекта на пару дней, зато последствия (раздражение и вросшие волосы – это что-то ужасное!) потом расхлебываешь еще неделю.

По совету подруги я как-то попробовала воск. Возможно, для кого-то этот способ и подойдет, но мы с моей чувствительной кожей оказались к этому не готовы.

В конце концов, когда отчаяние почти поглотило мой разум, судьба сжалилась надо мной. Знаете откуда пришло спасение? Из Инстаграма! Листала ленту и ап! Наткнулась на страницу Lab Epil: фото красивые, лица счастливые и волшебное слово ШУГАРИНГ (от “sugar” – “сахар”).

Как настоящая фанатка сладкого, решила попробовать: если уж сахар не справится, то буду жить волосатая и несчастная.

Нашла сайт студии: приятный, современный интерфейс – ребята знали, что делали. Для меня это важно, в наше время это показатель уважения к клиенту. Почитала о Lab Epil, специалистах студии и о самой процедуре, конечно.

В общем, шугаринг – это удаление волос с помощью густой сахарной пасты. Она наносится на кожу против роста волос, а снимается в противоположную сторону. Именно поэтому болевые ощущения минимальны, а значит, шугаринг подходит для любых (!) зон, даже для самых нежных. Чем еще хорош сахар – паста захватывает даже самые мелкие волоски. Кожа остается идеально гладкой до 4 недель.

На сайте нашла интересное видео, в нем подробно рассказывается, как проходит процедура:

Это убедило меня окончательно, я записалась на шугаринг прямо на сайте, там же есть номера телефонов. Учитывая, что в рабочие дни не всегда получается убежать даже на час, я выбрала субботу – Lab Epil работает без выходных, даже в будни трудятся с 10.00 до 21.00.

А теперь пришло время откровений. К назначенному времени я пришла в студию. Находится она в новом здании на Октябрьском проспекте, в самом центре Владимира, добраться очень легко, и – чудо! – есть где припарковать машину.

В самой студии очень светло. Помещение небольшое, но уютное; отличный современный дизайн и абсолютная чистота! Это особенно ценно при таких процедурах, как эпиляция. Встретила меня очень улыбчивая, дружелюбная девушка, напоила кофе (отличный капучино, кстати!) и мы очень мило поболтали, это помогло расслабиться перед первой в жизни процедурой шугаринга.

И вот я попадаю в светлый кабинет, а там меня ждет красивая девушка, тоже вся в светлом. Мне кажется, мастер сразу поняла, что я новичок по трясущимся рукам. Но своей спокойной, умиротворяющей улыбкой она вернула мне душевное равновесие. Сразу видно – профессионал с большим опытом. Кстати, работают специалисты Lab Epil в перчатках и только одноразовыми инструментами.

Сама паста для шугаринга приятная и теплая, тягучая, как карамель, а как вкусно пахнет – так бы и съела! Я всё ждала, когда же будет больно, но не успела опомниться, вжух и всё. Конечно, совсем безболезненным шугаринг назвать нельзя, но это точно лучше бритья и воска.

Вышла из кабинета (а лучше сказать – выпорхнула) довольная, как человек, который нашел разгадку самой большой тайны Вселенной: есть панацея от нежелательных волос, и это шугаринг! Цены, кстати, средние по городу, а учитывая все остальные преимущества – сущие копейки.

Уже спустя пять минут мы мило болтали с администратором уже за второй чашкой капучино. Все-таки ухаживать за собой – это приятно и очень полезно. В конце концов, ощущаешь себя звездой с обложки того же глянцевого журнала. Теперь – совершенно заслуженно!

Потом мне довелось общаться и с другими клиентами студии Lab Epil. Среди них много успешных, известных во Владимире девушек, а это о многом говорит. Ведь у них точно есть возможность выбирать лучшее.

P.S. После шугаринга прошло две недели. И знаете что? А НИЧЕГО! Совершенно, абсолютно идеально гладкая кожа! В общем, я записалась снова, ровно через месяц вернусь в студию Lab Epil. Кидаю и вам контакты:

Студия Lab Epil

г. Владимир

Октябрьский пр-кт, 7

2-й этаж, офис 210

Тел: 8 (904) 958-74-74

www. labepil.ru

Фото: http://www.yoga-world.ru