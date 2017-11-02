Прыжок в большой бизнес

В первом выпуске “Кофе ТВ” мы рассказывали вам о батутном центре. В тени яркого и эмоционального бизнеса по продаже настроения осталась его основа: батуты. Кто-то, увидев хорошо упакованный бренд, скажет: “Франшиза!”. Ещё кто-нибудь, напрыгавшись вдоволь, пощупав материалы, присмотревшись к швам, скажет: “Конечно, франшиза!”. Мол, купили местные ребята готовую историю, которую придумали продвинутые москвичи. Сев на узкий старенький диванчик в съёмной однушке, “эксперты” заплачут загуглят это дело и найдут Ярослава Золотова. Он строит батутные центры и производит все комплектующие для них.

За 2 года Ярослав реализовал 35 (тридцать пять, Карл!) таких проектов со средним чеком 1.000.000р. Как это у него получилось – смотрите в новом выпуске “Кофе ТВ”.