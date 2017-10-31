Хеллоуин уже не торт

Всего каких-то пару лет назад, во Владимире Хэллоуин отмечали повсеместно: люди украшали свои рабочие места, устраивали домашние вечеринки, загодя готовили сложные маскарадные костюмы, осваивали азы пластического грима и участвовали в маскарадах, где за самый необычный образ полагался последний айфон.

Это были славные деньки, но надо смотреть правде в глаза – они уже в прошлом. В 2017-м мы можем посчитать по пальцам одной руки заведения города решившие сделать ставку на классический американский праздник. Скорее всего, к 2018-му их не останется вообще. Редакция prizyv.ru решила разобраться почему:

В эпоху санкций, ориентация на западную культуру, олицетворением которой является Хэллоуин, многим кажется чем-то неправильным. В нашем городе официальным подтверждением наличия этого тренда стало переоборудование здания “Американского дома” в “Музей владимирской вишни”. Теперь там можно не только просветиться относительно происхождения садовых деревьев семейства розовых, но и купить патриотические полотна по сходной цене. Это – официоз, на просторах интернета всё, казалось бы, должно быть по-другому. Хотя бы демократичнее: мол, дело каждого – как к празднику относиться. Ага, сейчас!

Еще одной очевидной причиной непопулярности Хэллоуина в этом году стал вопрос декора. Для того, чтобы помещение в праздник выглядело актуальным, с украшением интерьера энтузиастам пришлось бы изрядно заморочиться. Не меньше сил и времени потратили бы и гости тематической вечеринки (грим, костюмы). Возникает ощущение, что когда ночные клубы перестали широко отмечать Хеллоуин, многие завсегдатаи облегчённо вдохнули. Более мрачную (и точную) оценку происходящему даёт клубный промоутер Alex Koks:

Поколение нулевых, привыкшее отмечать Хэллоуин еще со школы, сегодня стало слишком старым взрослым для маскарадов. К тридцати многие владимирцы успели обзавестись семьями и найти серьезную работу, а эти факторы заставляют ценить редкие выходные больше абстрактных праздников. Те, кто раньше придумывал костюм за полгода, делал его не одну неделю, сегодня не готов потратить на это и пару лишних часов. Марина Леднева, декоратор:

Итого:

Хеллоуин вышел в тираж. Уже не айс и совсем не торт. Новому поколению он не нужен, предыдущее не видит смысла тратить время. Пришла пора старине Хэлу уходить. Там, в приюте для устаревших праздников, его ждут День солидарности интернационального пролетариата,

День Парижской коммуны и День тезоименитства.

P.S.: Но если вам вдруг взгрустнётся, захочется вспомнить, как плясали ночь напролёт между ведьмой и зомби, можете легко воссоздать атмосферу с помощью этой инструкции: