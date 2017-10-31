Как сэкономить на виртуальных покупках

О том, что покупать в Интернете не только удобно, но и выгодно, знает каждый пользователь виртуальной паутины. При этом онлайн-покупки становятся доступнее с каждым годом. А чтобы в полной мере воспользоваться всеми их выгодами, достаточно посетить портал promokodi.net, который объединил на одной площадке самые интересные способы экономии в виртуальных магазинах – промокоды и кэшбэк.

Промкоды и их преимущества

Этот простой буквенно-цифровой код может подарить пользователю массу преимуществ, если знать, как его применить. Многие онлайн-магазины регулярно проводят интересные акции, предоставляя своим клиентам дополнительные выгоды в случае использования промокода.

Это может быть как скидка, так и бесплатная доставка, подарок, какие-то услуги и т.д. Чтобы получить такие бонусы, достаточно при оформлении заказа ввести промокод в соответствующую графу корзины.

При этом срок действия таких акций может быть различным – от одного дня до нескольких недель. Чтобы быть всегда в курсе актуальных промокодов в любимых интернет-магазинах, стоит регулярно посещать портал Promokodi.net. Сайт постоянно обновляет перечень интересных акций, чтобы пользователи могли с выгодой купить одежду, обувь, аксессуары, технику, электронику и многие другие товары в сети.

К примеру, по ссылке https://promokodi.net/store/wildberries/покупатели могут получить промокоды от популярнейшего интернет-магазина Wildberries.

Как получить кэшбэк?

Еще одна отличная возможность сэкономить, покупая в Интернете, – это кэшбэк. Он представляет собой возврат части средств от совершенной покупки. Полученный таким образом кэшбэк можно потратить по своему усмотрению – пополнить мобильный счет, перевести на карту или онлайн-кошелек или оформить новые покупки. Каждый магазин имеет свой размер кэшбэка, в среднем он достигает 3-5%, однако может быть и выше.

Чтобы получить кэшбэк, следует предварительно зарегистрироваться на сайте Promokodi.net. После этого потребуется просто выбрать из списка магазинов-партнеров портала подходящий вариант и перейти на него по ссылке с ресурса для оформления заказа. Далее остается только ждать подтверждения от онлайн-ритейлера, после чего на счет будет зачислен кэшбэк.

Таким образом, простые и доступные для каждого пользователя сети предложения с сайта Promokodi.net помогут сделать все интернет-покупки еще более выгодными.