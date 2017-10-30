Вода – настоящий источник красоты и здоровья

Вода – наш главный источник красоты и здоровья. Сколько и какой воды нужно выпивать в день, чтобы поддерживать себя в форме, рассказали ведущие владимирские эксперты: фитнес-тренер, врач и производитель питьевой воды:

Все наши эксперты сходятся в одном – важно пить правильную воду. “О’три” добывается из артезианской скважины в экологически чистом уголке Судогодского района. Она сертифицирована и соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Доставку воды “О’три” можно заказать по телефонам: (4922)37-07-17; (4922)34-05-72. Более подробную информацию о ней можно узнать на сайте: www.voda-otri.ru

Фото: https://store.domovita.by