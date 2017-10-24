Кожа как лёд

“Зима близко”, – пророчествовал Нэд Старк в “Игре престолов”. И хотя на календарях по-прежнему октябрь месяц, снегопады и гололёд свидетельствуют о том, что десница короля не ошибся насчёт погоды во Владимире. Впрочем, пока большинство горожан кутается по вечерам в пушистые пледы, кого-то наоборот тянет в ледяной чан. Речь не о белых ходоках, а о криосауне.

Поход в экстремально холодную баню сегодня является любимым занятием для самых продвинутых. Кто-то таким образом лечится от бессонницы, а кто-то пытается вернуть коже былой тонус. Холод способствует и тому, и другому. Специалисты уверяют, что во время процедуры кожа успевает охладиться всего лишь до нуля по Цельсию, что позволяет перезапустить обменные процессы, улучшить кровообращение и активизировать регенерацию клеток.

Даже если экстремальный холод вас не пугает, бежать охлаждаться сломя голову все равно не стоит. У криосауны есть целый ряд противопоказаний, которые обязательно стоит обсудить с лечащим врачом.