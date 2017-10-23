Фуражка – абсолютный маст-хэв сезона

Фуражка и ее разновидности – кепи и картуз – стремительно возвращаются на улицы Владимира этой осенью. Элегантные и запоминающиеся головные уборы заменили уже привычные вязаные шапки и береты. В этом сезоне каждая модница просто обязана иметь в своем гардеробе хотя бы одну фуражку.

Триумфу этого головного убора способствовали Louis Vuitton, Moschino, Oscar de la Renta и многие другие Дома моды. В своих коллекциях осень-зима 2017-2018 дизайнеры сделали ставку на новую женственность, которая сочетает в себе нежность и силу, мягкость и уверенность. Носить фуражку можно с легким платьем, деловым костюмом и демократичными джинсами.

Стилисты (и я с ними полностью согласна) утверждают: фуражки идут всем. Нужно просто выбрать правильный фасон. Мне идет кепи, а тебе?

Известная актриса Эмма Уотсон очень любит фуражки и кепи. И на ее примере я предлагаю посмотреть, как меняет модель фуражки стиль и ощущение от всего образа:

Во Владимире фуражку и ее разновидности можно купить, например, в Zara, Stradivarius и Promod. Кепи из видео в стиле Chanel я нашла в бутик-ателье “Вельвет”. Многие мои подруги предпочитают заказывать фуражки в интернет-магазинах, там, как правило, выбор больше.

Фото: http://hochu.ua