Дорога на футбольный Олимп

Лавры Месси, Роналду или Бэкхема могут вскружить голову кому угодно. Но это сейчас Лионели, Криштианы и Дэвиды – мировые звёзды и мультимиллионеры. Начинали они с самых низов и точно не родились с серебряной ложкой во рту. Дворовая команда, первая спортивная секция и тысячи часов тренировок – дорога к футбольному Олимпу начинается именно у подножия этой бесконечной лестницы. Дальше всё решают усердие и хороший тренер. А вот талант проявляется практически сразу, по крайней мере об этом говорят многие успешные футболисты и спортивные руководители. Если вашему мальчику сейчас от 6 до 8 лет, то самое время выяснить, есть ли у ребёнка задатки к полётам бизнес-классом, обладанию солидным счётом в банке и мировой известности.

Посчитаем первоначальные расходы. На этапе отбора в команду ребенку понадобятся:

– бутсы для улицы: 3500 – 5000 р.

– куртка для занятий спортом: 5000 р.

– простой спортивный костюм: 2000 р.

– щитки: 700 – 1000 р.

– гетры: 300 – 600 р.

Итого: 11500 – 13600 р. Слёзы, конечно, а не ценник! Заранее советуем не ориентироваться на фирменные магазины, а заказывать всё в Интернете. Что-то можно купить с рук на Авито. Если ребенка зачислили в основной состав, то придётся покупать “нулёвый” полный комплект формы в цветах команды. Обойдётся форма будущего чемпиона в 7000 р.