Что ты знаешь о Мещёре

Мещёрский край воспел в своём творчестве:
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Какая неолитическая стоянка находится на территории Национального парка «Мещёра»:
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Какой район Владимирской области территориально не входит в Мещёру:
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Музей под открытым небом «Древний русский город», расположен в посёлке:
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Под управление Национального парка «Мещёра» входит заказник:
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Для посетителей Национального парка «Мещёра» в посёлке Уршельский открыт музей:
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В 2016 году на территории парка «Мещёра» впервые нашли редкое растение:
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Какая река протекает по территории Национального парка «Мещёра»:
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«Президентский лес» после пожаров 2010 года посадили в лесничестве:
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Самое большое болото на территории Национального парка «Мещёра», это:
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