Как выбрать правильную входную дверь?

Оказывается, выбрать входную дверь – не такая уж лёгкая задача! Соцсети, газеты, поисковики и телевидение – всё пестрит рекламой: “купи это”, “купи то”, “у нас лучше”, “а у нас за три копейки”. В этом море слоганов человеку, которому нужна просто надежная, качественная, практичная и, что уж скрывать, красивая дверь, легко потеряться.

На самом деле эту задачу можно решить самостоятельно, и мы расскажем как. Для начала стоит честно ответить на несколько вопросов:

КУДА? Т.е. хотите вы купить входную дверь для квартиры или частного дома?

ЗАЧЕМ? Проще говоря, нужна ли вам входная дверь с высоким или средним уровнем защиты и шумоизоляции?

КАКОЙ БЮДЖЕТ? Этот вопрос вырастает из двух предыдущих.

Мы получили ответы на три основных вопроса. Самое время узнать экспертное мнение одного из лидеров российского рынка. Во Владимире это официальный представитель Казанского завода-производителя входных дверей “Бульдорс”. У него два фирменных салона в нашем городе – в Добром и на Верхней Дуброве. В каждом из магазинов можно увидеть и опробовать основные образцы.

Итак, ответ на первый вопрос – КУДА?. С дверью для квартиры все более или менее понятно. Если же вы покупаете входную дверь для дома, все покрытия должны быть устойчивы к солнцу, перепадам температур (все-таки мы живем в средней полосе с соответствующим климатом), влаге и механическим повреждениям.

Казанский завод выпускает входные двери “Бульдорс”с терморазрывом, как раз предназначенные для установки в частных домах. Их конструкция обеспечивает высокую тепло- и шумоизоляцию. Двери покрываются специальным устойчивым к повреждениям и ультрафиолету полимерно-порошковым покрытием.

Ответ на второй и самый главный вопрос – ЗАЧЕМ? Чего конкретно вы ждете от входной двери? Чаще всего клиенты просят учитывать несколько пунктов. Пройдёмся по всем:

Надежность и долговечность . На эти два параметра все обращают особое внимание. Эксперты сразу советуют выбирать крупного, проверенного производителя с хорошей репутацией и серьезной производственной базой. Как правило, заводы используют новейшие технологии и могут гарантировать качество.

В частности, одна из важных характеристик входных дверей “Бульдорс” – цельнокатаная дверная коробка. Производится она по методу прокатного станка из рулонной стали. Такое может позволить себе только серьезный производитель. Эта технология обеспечивает долговечность двери.

Тепло- и шумоизоляция . Эксперты советуют обращать внимание на наполнение дверного полотна. Это должен быть плотный материал, экологичный, влагостойкий и негорючий.

В дверях “Бульдорс” это жёсткий вспененный полиуретан. Использование современных технологий при производстве гарантирует равномерное наполнение дверного полотна, позволяет избежать пустот, создает дополнительную тепло- и шумоизоляцию, а также придает дополнительную жесткость всей конструкции.

В дверях серии “Мастино” того же производителя сразу несколько изоляционных слоев, так называемый «сэндвич». Он совсем блокирует теплопередачу и звуки, включая раздражающий цокот каблуков в подъезде.

Безопасность . В наше неспокойное время входная дверь – это как ворота средневекового замка, она должна выстоять любой натиск. И помимо общей надежности конструкции, эксперты советуют обращать внимание на замки.

Входные двери “Бульдорс”, например, оснащены двумя замками, рекомендованными МВД: основным (цилиндрового типа четвертого класса взломостойкости) и дополнительным (сувальдного типа четвертого класса взломостойкости). Плюс ночная задвижка.

И последний, третий вопрос – КАКОЙ БЮДЖЕТ? У каждого производителя своя ценовая политика. Если говорить о фирменных салонах “Бульдорс”, там цены на входные двери начинаются от 10 тысяч рублей.

P.S. У эстетов, конечно, остался четвертый вопрос – ДИЗАЙН. Мы не выделили его в отдельный пункт по одной простой причине – в фирменных салонах “Бульдорс” во Владимире вы найдете входную дверь на любой вкус.

Оценить образцы можно на сайте БУЛЬДОРС33.РФ и в салонах на Суздальском проспекте, 17, и на улице Верхняя Дуброва, 17. Менеджеры обязательно подберут вариант, который удовлетворит все ваши потребности.